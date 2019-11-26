Бизнес

сегодня, 18:07

Европа Плюс подарит своим слушателям новый альбом Coldplay

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#Европа Плюс
Европа Плюс подарит своим слушателям новый альбом Coldplay

22 ноября при поддержке Европы Плюс в России одновременно со всем миром состоялась премьера альбома Everyday Life от культовой британской рок-группы Coldplay.

Каждый день с 25 по 29 ноября в эфире утреннего шоу Бригада У , а также на сайте станции и в социальных сетях  будут разыгрываться подарки для поклонников Coldplay — коды для скачивания плейлиста Everyday Life в iTunes.

Свой новый  альбом обладатели восьми «Грэмми»  разделили на две части – Sunrise («Восход») и Sunset («Закат»). 22 ноября артисты презентовали его масштабным шоу в Иордании, которое транслировалось на YouTube и так же было разделено на две части.

Следить за акциями и новостями Европы Плюс можно на сайте, в приложении и на страницах станции в социальных сетях.

«Европа Плюс» – радиостанция №1 в России* и крупнейшая сеть музыкальных станций в России, СНГ и Балтии. Ежедневно «Европу Плюс» выбирают около 10,6 млн слушателей, а её еженедельная аудитория составляет около 23,1 млн человек*. В эфире радиостанции звучат современные хиты зарубежных и российских исполнителей, актуальные новинки и танцевальная музыка. На сегодняшний день региональная сеть «Европы Плюс» насчитывает 341 пункт установки передатчиков в 8 странах.

*Mediascope, Radio Index – Россия (города с населением 100К+), АПРЕЛЬ – СЕНТЯБРЬ 2019, Daily Reach (Пн-Пт, 06ч-24ч), Weekly Reach (Пн-Вск, 06ч-24ч) радиостанций среди населения 12 лет и старше (12+). 

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#Европа Плюс

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