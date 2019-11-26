В России

сегодня, 17:53

Село Мутный Материк стало самым весёлым населённым пунктом России

1 187
Село Мутный Материк стало самым весёлым населённым пунктом России

Завершился конкурс на самое веселое название населенного пункта в России

Завершился конкурс на самое веселое название населенного пункта России, который провел сервис путешествий "Туту.ру". Об этом сообщает РИА Новости.

Самым веселым поселком по названию признали населенный пункт из Коми Мутный Материк. В финале за победу он боролся с забайкальским Хохотуем. За Мутный Материк проголосовали более 28 тыс. человек, за Хохотуй — более 26 тыс. Третье место заняла деревня Морозилка из Архангельской области.

Конкурс на самое веселое название населенного пункта длился около 2,5 месяца. В борьбе участвовали 100 поселков из 83 регионов.
1 187

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

007

38 минут назад
А как же села Большие Избищи, Излегоще?
ответить

Еще в рубрике

#качество топлива #фальсификат
Около 15% дизельного топлива в России оказалось поддельным

сегодня, 18:11

В России
В Госдуме предложили сократить продолжительность новогодних праздников
3
В Госдуме предложили сократить продолжительность новогодних праздников

сегодня, 17:47

В России
В центре Москвы дворники устроили массовую драку
В центре Москвы дворники устроили массовую драку

сегодня, 17:38

В России
#теплоснабжение
1
Власти отложили ввод эталонных тарифов в ЖКХ

сегодня, 17:33

В России
В Иркутске школьник спас девочку от насильника
В Иркутске школьник спас девочку от насильника

сегодня, 17:32

В России
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
1
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

сегодня, 16:36

В России