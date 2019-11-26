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сегодня, 17:53
Село Мутный Материк стало самым весёлым населённым пунктом России
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Завершился конкурс на самое веселое название населенного пункта в России
Завершился конкурс на самое веселое название населенного пункта России, который провел сервис путешествий "Туту.ру". Об этом сообщает РИА Новости.
Самым веселым поселком по названию признали населенный пункт из Коми Мутный Материк. В финале за победу он боролся с забайкальским Хохотуем. За Мутный Материк проголосовали более 28 тыс. человек, за Хохотуй — более 26 тыс. Третье место заняла деревня Морозилка из Архангельской области.
Конкурс на самое веселое название населенного пункта длился около 2,5 месяца. В борьбе участвовали 100 поселков из 83 регионов.
Самым веселым поселком по названию признали населенный пункт из Коми Мутный Материк. В финале за победу он боролся с забайкальским Хохотуем. За Мутный Материк проголосовали более 28 тыс. человек, за Хохотуй — более 26 тыс. Третье место заняла деревня Морозилка из Архангельской области.
Конкурс на самое веселое название населенного пункта длился около 2,5 месяца. В борьбе участвовали 100 поселков из 83 регионов.
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