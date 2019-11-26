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сегодня, 17:47
В Госдуме предложили сократить продолжительность новогодних праздников
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Такое предложение внес глава комитета Госдумы по труду
Праздничные выходные следует установить в период с 31 декабря по 3 января, а остальные дни включить в оплачиваемый отпуск трудящихся, чтобы те использовали их по своему усмотрению. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политики и делам ветеранов Ярослав Нилов, пишет Газета.Ru.
«Таким образом мы угодим и тем гражданам, которые не хотят долгие новогодние праздники, и тем, кто желает побольше отдохнуть зимой», — отметил он.
Он также добавил, что введение выходного дня 31 декабря в этом году необходимо, поскольку полноценным рабочим днем его все равно назвать нельзя.
«Таким образом мы угодим и тем гражданам, которые не хотят долгие новогодние праздники, и тем, кто желает побольше отдохнуть зимой», — отметил он.
Он также добавил, что введение выходного дня 31 декабря в этом году необходимо, поскольку полноценным рабочим днем его все равно назвать нельзя.
3 226
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