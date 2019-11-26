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В Госдуме предложили сократить продолжительность новогодних праздников

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В Госдуме предложили сократить продолжительность новогодних праздников

Такое предложение внес глава комитета Госдумы по труду

Праздничные выходные следует установить в период с 31 декабря по 3 января, а остальные дни включить в оплачиваемый отпуск трудящихся, чтобы те использовали их по своему усмотрению. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политики и делам ветеранов Ярослав Нилов, пишет Газета.Ru.

«Таким образом мы угодим и тем гражданам, которые не хотят долгие новогодние праздники, и тем, кто желает побольше отдохнуть зимой», — отметил он.

Он также добавил, что введение выходного дня 31 декабря в этом году необходимо, поскольку полноценным рабочим днем его все равно назвать нельзя.
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Комментарии (3)

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15 минут назад
Каждый год одно и то же. Все время говорят, что лучше добавить выходных на майские праздники. Нашим людям не на что ездить кататься на горных лыжах.
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Нона

43 минуты назад
а че им там еще в думе делать? у них-то все дни сплошной праздник. козлы
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olgerd

сегодня, 18:04
Задолбали эти думские недоноски.
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