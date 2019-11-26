В России

18 минут назад

В центре Москвы дворники устроили массовую драку

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В центре Москвы дворники устроили массовую драку

В центре Москвы дворники устроили массовую драку

В одном из московских дворов произошла массовая драка между дворниками, сообщают Известия. Причиной потасовки стала любительская игра в футбол.

Инцидент произошел накануне вечером во дворе одного из домов на улице Ефремова в центре города. Драку устроили дворники ГБУ «Жилищник», не согласные с результатами матча. Драке предшествовал конфликт между двумя мужчинами, позднее к спору присоединились еще несколько человек. Многие из них были вооружены лопатами и ломами.

В итоге были задержаны 17 человек в возрасте от 18 до 49 лет. В их отношении составлены протоколы об административном правонарушении за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ). За медицинской помощью никто из участников потасовки не обратился.
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