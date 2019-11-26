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18 минут назад
В центре Москвы дворники устроили массовую драку
В центре Москвы дворники устроили массовую драку
В одном из московских дворов произошла массовая драка между дворниками, сообщают Известия. Причиной потасовки стала любительская игра в футбол.
Инцидент произошел накануне вечером во дворе одного из домов на улице Ефремова в центре города. Драку устроили дворники ГБУ «Жилищник», не согласные с результатами матча. Драке предшествовал конфликт между двумя мужчинами, позднее к спору присоединились еще несколько человек. Многие из них были вооружены лопатами и ломами.
В итоге были задержаны 17 человек в возрасте от 18 до 49 лет. В их отношении составлены протоколы об административном правонарушении за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ). За медицинской помощью никто из участников потасовки не обратился.
Инцидент произошел накануне вечером во дворе одного из домов на улице Ефремова в центре города. Драку устроили дворники ГБУ «Жилищник», не согласные с результатами матча. Драке предшествовал конфликт между двумя мужчинами, позднее к спору присоединились еще несколько человек. Многие из них были вооружены лопатами и ломами.
В итоге были задержаны 17 человек в возрасте от 18 до 49 лет. В их отношении составлены протоколы об административном правонарушении за мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ). За медицинской помощью никто из участников потасовки не обратился.