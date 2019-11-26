В России

23 минуты назад

В Иркутске школьник спас девочку от насильника

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В Иркутске школьник спас девочку от насильника
В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера. Об этом сообщает Газета.ру.

48-летний злоумышленник сидел в автомобиле Toyota Vista возле торговых рядов на улице Новаторов. Когда он увидел проходящую мимо девочку, силой затолкал ее в машину, после чего попытался увезти.

Крики ребенка услышал 16-летний подросток, он позвал на помощь случайного прохожего: им удалось догнать преступника.

Злоумышленник высадил девочку и скрылся с места преступления. Впоследствии его задержали сотрудники Росгвардии.
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