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Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

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Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

Ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет будут отменены

Компенсационные выплаты в размере 50 рублей ежемесячно по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет будут отменены с 1 января 2020 года. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина, передает РИА Новости.

Сейчас ежемесячно получать 50 рублей могут работающие матери или другие родственники, ухаживающие за ребенком, а также женщины-военнослужащие, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком. Эту выплату установили в 1994 году.

Отмечается, что те, кому пособия назначили до вступления указа в силу, сохранят право на эти выплаты.
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