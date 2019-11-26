Мастерский турнир липецким борцам не покорился

Два наших спортсмена стали призерами соревнований, но главного не добились.

Липецкие спортсмены попали на пьедестал почета первенства Физкультурно-спортивного общества профсоюзов среди юношей 2000-2002 г.р. по греко-римской борьбе в Рязани, но при этом остались без путевок в финал первенства страны и званий мастеров спорта.

Борцы, ставшие финалистами в своих весовых категориях, автоматически проходили отбор в главный турнир года – первенство России, которое пройдет в апреле будущего года в Хабаровске. А победители получали звания мастеров спорта.

Среди счастливчиков мог оказаться наш Александр Чурсин в весовой категории до 80 кг, который был свободен в первом круге, а затем выиграл две схватки. Однако одно-единственное поражение перечеркнуло честолюбивые планы – в итоге липчанин финишировал на 3-м месте и получил «бронзу», которая, конечно, почетна, но не дает ничего, кроме некоторого морального утешения.

Егор Власов в категории до 63 кг в первой же схватке проиграл будущему победителю соревнований. Все, что оставалось нашему борцу – участие в утешительном турнире, максимум. За 3-е место. Здесь Власов проявил себя с лучшей стороны, к примеру, в схватке за «бронзу» не оставил шансов сопернику из Московской области – 5:0.

Третьим липецким участником стал Владислав Устинов в весе до 72 кг. Итог его выступления – 1 победа, 1 поражение и общее 7-е место.

Подготовил борцов один из лучших тренеров Липецкой области Сергея Яковлев из спортивной школы №9 и клуба «Богатырь».

- Эти соревнования показали, что надо поработать над ошибками и только через поражения приходят победы, - сделали вывод в спортивной школе на страницах одной из своих социальных сетей.