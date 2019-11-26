Погода в Липецке

47 минут назад

В Липецкую область приходит небольшое потепление

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#потепление
В Липецкую область приходит небольшое потепление

27 ноября Липецкая область будет находиться под влиянием северо-западной периферии антициклона -  осадков не ожидается. 

28 и 29 ноября регион попадет в зону атмосферного фронта южного циклона, который принесет местами слабые осадки в виде мокрого снега и дождя, в отдельных районах туман и гололед, на дорогах гололедица. Среднесуточные температуры воздуха составят: 27 и 28 ноября - 2-5 градусов мороза, что в пределах нормы, 29 ноября — 0-1 градус тепла, что на 4 градуса выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/сек. Температура воздуха ночью - от 7 до 12 градусов мороза, днем - от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью будет от 9 до 11 градусов мороза, днем она составит от 0 до 2 градусов мороза.

День 27 ноября стал самым теплым в Липецке в 1969 году, тогда в городе было +12 градусов. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1989 году – 24 градуса мороза.

1 402
#потепление

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1

34 минуты назад
Еще похолодание не приходило!
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