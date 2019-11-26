Терминалы пополнения транспортных карт в Липецке отдадут частникам

Так пытаются минимизировать расходы на обслуживание аппаратов.

Областное казенное учреждение «Агентство автомобильного транспорта Липецкой области» выставило на торги все терминалы пополнения и продажи транспортных карт, расположенные в Липецке. На торгах одним лотом разыграют право аренды 22 аппаратов. Заключить контракт на использование терминалов сможет только одно частное лицо.



- «Агентство автомобильного транспорта» постоянно тратит деньги на инкассацию и обслуживание этих терминалов. Это убыточная статья расходов. На их обслуживание и инкассацию тратят ежегодно порядка 7 млн рублей. Бюджетное учреждение обязано привлекать профессиональных инкассаторов для инкассации аппаратов, и это стоит дорого. А частник спокойно сэкономит на инкассации. В рамках внедрения бережливых технологий в учреждении приняли решение не тратить на терминалы бюджетные деньги, а, наоборот, зарабатывать на них, - рассказали GOROD48 в управлении дорог и транспорта Липецкой области.



Терминалы отдают в аренду не за копейки. Каждый аппарат 2018 года выпуска оценен от 31 000 до 34 400 рублей. Годовая аренда всех терминалов обойдется в 750 000 рублей, если аукцион пройдет без повышения стартовой стоимости. Срок действия договора — пять лет. Лот разыграют в конце декабря.



В чем же выгода арендатора? Он будет получать определенный процент от банка за проведенные платежи и не будет платить инкассаторам. В обязанности арендатора включили материальную ответственность за оборудование: если терминал выйдет из строя, то арендатор чинит его за свой счет.



Для обычного пассажира от передачи терминалов частнику ничего не поменяется: сколько денег внес на карту — столько на неё и поступило.