Общество

52 минуты назад

Терминалы пополнения транспортных карт в Липецке отдадут частникам

6 554
#транспорт #транспортная карта #торги
1
Терминалы пополнения транспортных карт в Липецке отдадут частникам

Так пытаются минимизировать расходы на обслуживание аппаратов.

Областное казенное учреждение «Агентство автомобильного транспорта Липецкой области» выставило на торги все терминалы пополнения и продажи транспортных карт, расположенные в Липецке. На торгах одним лотом разыграют право аренды 22 аппаратов. Заключить контракт на использование терминалов сможет только одно частное лицо.

- «Агентство автомобильного транспорта» постоянно тратит деньги на инкассацию и обслуживание этих терминалов. Это убыточная статья расходов. На их обслуживание и инкассацию тратят ежегодно порядка 7 млн рублей. Бюджетное учреждение обязано привлекать профессиональных инкассаторов для инкассации аппаратов, и это стоит дорого. А частник спокойно сэкономит на инкассации. В рамках внедрения бережливых технологий в учреждении приняли решение не тратить на терминалы бюджетные деньги, а, наоборот, зарабатывать на них, - рассказали GOROD48 в управлении дорог и транспорта Липецкой области. 

Терминалы отдают в аренду не за копейки. Каждый аппарат 2018 года выпуска оценен от 31 000 до 34 400 рублей. Годовая аренда всех терминалов обойдется в 750 000 рублей, если аукцион пройдет без повышения стартовой стоимости. Срок действия договора — пять лет. Лот разыграют в конце декабря.

В чем же выгода арендатора? Он будет получать определенный процент от банка за проведенные платежи и не будет платить инкассаторам. В обязанности арендатора включили материальную ответственность за оборудование: если терминал выйдет из строя, то арендатор чинит его за свой счет.

Для обычного пассажира от передачи терминалов частнику ничего не поменяется: сколько денег внес на карту — столько на неё и поступило.
6 554
#транспорт #транспортная карта #торги
1

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

гостья

1 минуту назад
ну что то вот не верится в добрые намерения)))))))
ответить

Ну, Ну..

14 минут назад
Как с киви терминалами, комиссию за пополнение будем платить
ответить

это Пипецк

16 минут назад
тут нельзя просто взять и разрешить пополнять карты онлайн, с эпс ил иличной банковской карты чтобы видеть транзакцию баланс. обычный личный кабинет транспортной карты не могут сделать нормально. нужно чтобы народ больше ложил на карту через терминал, т.к. тразакция будет проходить через определённый банковский счёт и так же на счёте хранятся деньги. это большие комиссии капают в карман, теперь уже официально получается в частный будет. классно нас стригут.
ответить

Масяня

26 минут назад
Опять какой-то лохотрон, только вот где подвох? Деньги выводят?
ответить

коррупция

36 минут назад
Мне почему то кажется, что победитель торгов уже известен.
ответить

гость

42 минуты назад
А не будет ли это ,как с " Городской кассой"?
ответить

Еще в рубрике

Быханов сад – не парковка! (ФОТО)
#Автохамы #машины #парковки
Быханов сад – не парковка! (ФОТО)

10 минут назад

Общество
«Говорили, что ротавирус. Потом сказали - отравление в столовой»
#питание #школа #столовая
4
«Говорили, что ротавирус. Потом сказали - отравление в столовой»

сегодня, 14:42

Общество
Илья Варламов раскритиковал Евгению Уваркину за «шантаж горожан»
#Илья Варламов #Евгения Уваркина
97
Илья Варламов раскритиковал Евгению Уваркину за «шантаж горожан»

сегодня, 14:28

Общество
Автомобиль «Киа» на проспекте Победы подожгли
#поджог
14
Автомобиль «Киа» на проспекте Победы подожгли

сегодня, 13:27

Общество
Война за мусор во дворе «хрущевки» закончилась победой любителей «африканского дизайна»
#благоустройство
10
Война за мусор во дворе «хрущевки» закончилась победой любителей «африканского дизайна»

сегодня, 13:18

Общество
Из коллектора в 29-м микрорайоне энергетики достали кубометр смытых тряпок и средств гигиены
#канализация
58
Из коллектора в 29-м микрорайоне энергетики достали кубометр смытых тряпок и средств гигиены

сегодня, 12:16

Общество