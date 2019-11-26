Происшествия

сегодня, 15:13

Полиция проверяет причастность водителя и пассажиров «десятки» к поджогу иномарки

7 951
#поджог
Полиция проверяет причастность водителя и пассажиров «десятки» к поджогу иномарки

Полицейские изучают записи камер наблюдения.

Загрузка плеера
По факту поджога автомобиля «Киа» на проспекте Победы в Липецке проводится доследственная проверка, сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Там отметили, что полицейские изучают видеозаписи камер наблюдения, а также устанавливают причастность к поджогу водителя или пассажира «ВАЗ-2110», который проехал мимо «Киа» за десять минут до инцидента. 

Напомним, что сообщение о возгорании автомобиля у дома №132 по проспекту Победы поступило в дежурную часть ГУ МЧС по Липецкой области в 2.40. На место выехал один пожарный расчет, но спасти машину не удалось – салон выгорел полностью.

7 951
#поджог

Комментарии (7)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Sv

3 минуты назад
Это теперь мимо проезжать нельзя?!!!
ответить

Олег

7 минут назад
Вот и посадят водителя десятки,почки отобьют полицаи
ответить

Эх

12 минут назад
Вот ублюдки....
ответить

Ха ха

18 минут назад
Дубинки в очко Сунут во всем признаеться
ответить

гость

49 минут назад
Нужно проверить гнуса, который здесь пишет про иномарки гадости и радуется дтп
ответить

Денис

49 минут назад
После проверки скажут, что номеров не видно, лиц не видно. До свидания.
ответить

Детектор

55 минут назад
Приводите ко мне.
ответить

Еще в рубрике

На сбежавшего водителя «BMW X5» завели уголовное дело
#авария #ДТП
4
На сбежавшего водителя «BMW X5» завели уголовное дело

сегодня, 15:00

Происшествия
Судебного пристава обвиняют во взяточничестве и работе на обнальщиков
#взятка
22
Судебного пристава обвиняют во взяточничестве и работе на обнальщиков

сегодня, 13:19

Происшествия
45-летний липчанин нашел в автосалоне полмиллиона, а его нашла полиция
#кража
12
45-летний липчанин нашел в автосалоне полмиллиона, а его нашла полиция

сегодня, 12:49

Происшествия
Пассажирка липецкого автобуса попала в больницу с переломом позвоночника
#авария #ДТП #автобус
18
Пассажирка липецкого автобуса попала в больницу с переломом позвоночника

сегодня, 12:37

Происшествия
Пьяный угонщик проехал несколько метров и зацепил три автомобиля
#угон
8
Пьяный угонщик проехал несколько метров и зацепил три автомобиля

сегодня, 11:41

Происшествия
В столкновении «Шевроле» и «УАЗа» пострадал 53-летний водитель
#авария #ДТП
2
В столкновении «Шевроле» и «УАЗа» пострадал 53-летний водитель

сегодня, 09:34

Происшествия