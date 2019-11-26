Происшествия
сегодня, 15:13
Полиция проверяет причастность водителя и пассажиров «десятки» к поджогу иномарки
Полицейские изучают записи камер наблюдения.
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По факту поджога автомобиля «Киа» на проспекте Победы в Липецке проводится доследственная проверка, сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Там отметили, что полицейские изучают видеозаписи камер наблюдения, а также устанавливают причастность к поджогу водителя или пассажира «ВАЗ-2110», который проехал мимо «Киа» за десять минут до инцидента.
Напомним, что сообщение о возгорании автомобиля у дома №132 по проспекту Победы поступило в дежурную часть ГУ МЧС по Липецкой области в 2.40. На место выехал один пожарный расчет, но спасти машину не удалось – салон выгорел полностью.
Там отметили, что полицейские изучают видеозаписи камер наблюдения, а также устанавливают причастность к поджогу водителя или пассажира «ВАЗ-2110», который проехал мимо «Киа» за десять минут до инцидента.
Напомним, что сообщение о возгорании автомобиля у дома №132 по проспекту Победы поступило в дежурную часть ГУ МЧС по Липецкой области в 2.40. На место выехал один пожарный расчет, но спасти машину не удалось – салон выгорел полностью.
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