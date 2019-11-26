Происшествия
сегодня, 15:00
На сбежавшего водителя «BMW X5» завели уголовное дело
Следствие собирает доказательства для предъявления обвинения.
По факту ДТП на пешеходном переходе улицы Советской, в котором водитель «BMW X5» 69-летнюю женщину и уехал, возбуждено уголовное дело.
- В отношении 32-летнего жителя Липецка возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.2 ст.264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места его совершения», - сообщили GOROD48 в УМВД по Липецкой области.
Обвинение подозреваемому еще не предъявлено, так как следствие сейчас занято сбором и усилением доказательной базы.
19 ноября около 13.00 в Липецке на пешеходном переходе у детской стоматологической поликлиники на улице Советской водитель автомобиля «BMW X5» сбил 69-летнюю женщину и скрылся с места аварии. Позже полицейские нашли автомобиль на улице Студенческий Городок и установили личность водителя. Им оказался 32-летний житель Липецка. Мужчина рассказал, что взял машину у друга покататься. Поэтому он уехал с места ДТП.
- В отношении 32-летнего жителя Липецка возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.2 ст.264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места его совершения», - сообщили GOROD48 в УМВД по Липецкой области.
Обвинение подозреваемому еще не предъявлено, так как следствие сейчас занято сбором и усилением доказательной базы.
19 ноября около 13.00 в Липецке на пешеходном переходе у детской стоматологической поликлиники на улице Советской водитель автомобиля «BMW X5» сбил 69-летнюю женщину и скрылся с места аварии. Позже полицейские нашли автомобиль на улице Студенческий Городок и установили личность водителя. Им оказался 32-летний житель Липецка. Мужчина рассказал, что взял машину у друга покататься. Поэтому он уехал с места ДТП.
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