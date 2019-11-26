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На сбежавшего водителя «BMW X5» завели уголовное дело

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#авария #ДТП
На сбежавшего водителя «BMW X5» завели уголовное дело

Следствие собирает доказательства для предъявления обвинения. 


По факту ДТП на пешеходном переходе улицы Советской, в котором водитель «BMW X5»  69-летнюю женщину и уехал, возбуждено уголовное дело.

- В отношении 32-летнего жителя Липецка возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.2 ст.264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженное с оставлением места его совершения», - сообщили GOROD48 в УМВД по Липецкой области.

Обвинение подозреваемому еще не предъявлено, так как следствие сейчас занято сбором и усилением доказательной базы.

19 ноября около 13.00 в Липецке на пешеходном переходе у детской стоматологической поликлиники на улице Советской водитель автомобиля «BMW X5» сбил 69-летнюю женщину и скрылся с места аварии. Позже полицейские нашли автомобиль на улице Студенческий Городок и установили личность водителя. Им оказался 32-летний житель Липецка. Мужчина рассказал, что взял машину у друга покататься. Поэтому он уехал с места ДТП.
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#авария #ДТП

Комментарии (4)

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Епт

42 минуты назад
Иномарки DURACAM, какая разница, что под задницей у водителя? Есть водитель урод, то, просто, урод на ВАЗе = водителю на Бентли! Не подскажешь, у тебя, не иначе, БЭСМ-6 с клавой, монитором и мышкой или тот же "инохлам", в котором ты сидишь с утра до вечера?
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гостья

53 минуты назад
что то не верится, что просто так дали ему покататься
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детектор

57 минут назад
А мы его проверим.
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ГОСТЬ

58 минут назад
Подставной водитель за 500 т. руб. взял всю вину на себя.
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