сегодня, 13:27
Автомобиль «Киа» на проспекте Победы подожгли
Автомобиль «Киа Рио», который
сгорел ночью 25 ноября у дома №132 по проспекту Победы, подожгли, об этом свидетельствует видеозапись, появившаяся в социальных сетях.
На кадры записанные камерой наблюдения попал человек, который разбил окно автомобиля и бросил в салон горящий предмет.
Напомним, что сообщение о пожаре поступило в дежурную часть МЧС вчера в 02.40. На просект Победы прибыл один пожарный расчет, но спасти машину не удалось.
Джек
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Юля