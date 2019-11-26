Общество

сегодня, 13:27

Автомобиль «Киа» на проспекте Победы подожгли

13 1591
#поджог
2

Автомобиль «Киа Рио», который сгорел ночью 25 ноября у дома №132 по проспекту Победы, подожгли, об этом свидетельствует видеозапись, появившаяся в социальных сетях. 

На кадры записанные камерой наблюдения попал человек, который разбил окно автомобиля и бросил в салон горящий предмет.

Напомним, что сообщение о пожаре поступило в дежурную часть МЧС вчера в 02.40. На просект Победы прибыл один пожарный расчет, но спасти машину не удалось.

13 1591
#поджог
2

Комментарии (13)

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Джек

12 минут назад
Безопасность - это миф
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ответ дебилу

18 минут назад
Дебил если тебе не на что купить 111, авто ездий на автобусе а лучше на лошади хотя на лошадь у дебила тоже нету
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111

20 минут назад
Нужно делать авто в городе роскошью повсеместно вводить платные парковки не расширять парковки а с ужать до минимума и массово штрафовать за неравильную парковку по ночам ходить рейдами 50-70 чел и составлять акты
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111

22 минуты назад
эти автомобили наносят экологии и здоровью Липчан непоправимый вред нужно пользоваться городским транспортом авто в черте Липецка должен стать роскошью только в селах людям авто должен быть доступен но автобусы должны работать 24 часа
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Да

37 минут назад
не, отказной материал будет - давно известно что машины в Пипецке сами горят, а что владельцы некоторых автостоянок - сотрудники, это не имеет отношение возгораниям проводок в авто...
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Шерлок Холмс

41 минуту назад
Ватсон! я бы обратил внимание на машины которые ездили, не исключено что упырь поджигатель убежал потом в одну из них, холодно ведь, да и ноги надо быстро уносить увозить.
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Я

45 минут назад
25 октября или 25 ноября?
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жительгородалипецк

сегодня, 13:53
А к чему в ролике машина больше минуты ездит? Она зачем? Сам поджог, секунды, ролик 2 минуты. Тогда уж и рекламу влепите туда)))))
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Житель

сегодня, 13:52
Давно понятно что машины жгут,только почему нет арестов,полиция когда перестанет прятаться за заборами с колючей проволокой и выйдет наконец на улицу
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Юля

сегодня, 13:49
Бедная машинка она кричала помогите спасите и никто не спас
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