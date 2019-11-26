Автомобиль «Киа» на проспекте Победы подожгли

Автомобиль «Киа Рио», который сгорел ночью 25 ноября у дома №132 по проспекту Победы , подожгли, об этом свидетельствует видеозапись, появившаяся в социальных сетях.



На кадры записанные камерой наблюдения попал человек, который разбил окно автомобиля и бросил в салон горящий предмет.

Напомним, что сообщение о пожаре поступило в дежурную часть МЧС вчера в 02.40. На просект Победы прибыл один пожарный расчет, но спасти машину не удалось.