Происшествия

сегодня, 13:19

Судебного пристава обвиняют во взяточничестве и работе на обнальщиков

17 1374
#взятка
Судебного пристава обвиняют во взяточничестве и работе на обнальщиков
Следственными органами СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудницы одного из отделов УФССП России по Липецкой области, подозреваемой в получение взятки за незаконные действия (бездействие)).

«По данным следствия, в феврале 2019 года старший судебный пристав – исполнитель получила через посредника взятку в 51 тысячу рублей. Деньги предназначалось приставу за перечисление в рамках исполнительного производства денежных средств со счетов фирм-однодневок, не являющихся должниками, на банковские счета контрагентов, подконтрольных взяткодателю, в сумме более 22 миллионов рублей», сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области

По одной из версий следствия, таким образом, с использованием исполнительного листа при содействии судебного пристава могло производиться взыскание фиктивного долга для обналичивания денежных средств.

От дачи показаний пристав отказалась. Судом ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Кроме этого, под стражу заключены взяткодатель и посредник. В зависимости от роли каждого их действия квалифицированы по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки) и ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

Преступление выявлено и пресечено во взаимодействии сотрудников регионального СКР и УФСБ России по Липецкой области.

«В рамках расследования уголовного дела проводятся масштабные следственные действия с целью установления всех обстоятельств произошедшего. По адресам проживания и работы подозреваемых и свидетелей в Липецкой и Воронежской областях проведены обыски, осмотры, изъяты представляющая интерес для следствия документация и предметы, имеющие значение для уголовного дела», - рассказали в пресс-службе Следственного управления.

17 1374
#взятка

Комментарии (17)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Приставы

23 минуты назад
За 500 р штрафа арестую машину а сниму арест через год, не интересно мне это
ответить

Гы-гы

28 минут назад
Вот это коррупция! Аж 50 тыс.рублей!!! Уму не постижимо! Н кто в стране взяток не берет, а эта позорит всех.
ответить

Татьяна

32 минуты назад
Ещё бы разносили оплату вовремя,а то оплатил два месяца назад,а приставы в упор не видят оплату,телефоны не берут
ответить

Бабушка

32 минуты назад
Мамы , которые не получают алименты . Либо получают гроши. Если вы знаете, что ваши права нарушает пристав идите вначале к главному приставу и затем уже в прокуратуру.Все получится.
ответить

Мамочка

38 минут назад
Игорю Артамонову пора навести порядок в службе приставов. И разогнать штат. Поменять начальников отделов , их замов и пр. Эта служба живет по своим законам.
ответить

Гость

40 минут назад
Это не возможно,кливета на представителя власти и прочее....
ответить

Роман

42 минуты назад
Мать одиночка, правильно пусть этому додику мамка сопли утирает
ответить

А того

44 минуты назад
Чего . К чему чушь пишешь.
ответить

Мать одиночка

44 минуты назад
А чего, он сбежал додик мамкин ,испугался ответственности за ребенка
ответить

Минимум 500 тысяч.

49 минут назад
За 22 ляма - 51 тысяча. Это 0,4 процента??? Такого быть никак не может.
ответить
Еще комментарии

Еще в рубрике

45-летний липчанин нашел в автосалоне полмиллиона, а его нашла полиция
#кража
6
45-летний липчанин нашел в автосалоне полмиллиона, а его нашла полиция

сегодня, 12:49

Происшествия
Пассажирка липецкого автобуса попала в больницу с переломом позвоночника
#авария #ДТП #автобус
15
Пассажирка липецкого автобуса попала в больницу с переломом позвоночника

сегодня, 12:37

Происшествия
Пьяный угонщик проехал несколько метров и зацепил три автомобиля
#угон
8
Пьяный угонщик проехал несколько метров и зацепил три автомобиля

сегодня, 11:41

Происшествия
В столкновении «Шевроле» и «УАЗа» пострадал 53-летний водитель
#авария #ДТП
6
В столкновении «Шевроле» и «УАЗа» пострадал 53-летний водитель

сегодня, 09:34

Происшествия
На улице Гагарина эвакуируют жильцов многоквартирного дома
#пожар
9
На улице Гагарина эвакуируют жильцов многоквартирного дома

сегодня, 08:18

Происшествия
Пропавший в Липецком районе пенсионер нашелся
#поиск пропавших
2
Пропавший в Липецком районе пенсионер нашелся

вчера, 19:11

Происшествия