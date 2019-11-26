Судебного пристава обвиняют во взяточничестве и работе на обнальщиков

Следственными органами СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении сотрудницы одного из отделов УФССП России по Липецкой области, подозреваемой в получение взятки за незаконные действия (бездействие)).«По данным следствия, в феврале 2019 года старший судебный пристав – исполнитель получила через посредника взятку в 51 тысячу рублей. Деньги предназначалось приставу за перечисление в рамках исполнительного производства денежных средств со счетов фирм-однодневок, не являющихся должниками, на банковские счета контрагентов, подконтрольных взяткодателю, в сумме более 22 миллионов рублей», сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области

По одной из версий следствия, таким образом, с использованием исполнительного листа при содействии судебного пристава могло производиться взыскание фиктивного долга для обналичивания денежных средств.От дачи показаний пристав отказалась. Судом ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.Кроме этого, под стражу заключены взяткодатель и посредник. В зависимости от роли каждого их действия квалифицированы по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки) и ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).Преступление выявлено и пресечено во взаимодействии сотрудников регионального СКР и УФСБ России по Липецкой области.«В рамках расследования уголовного дела проводятся масштабные следственные действия с целью установления всех обстоятельств произошедшего. По адресам проживания и работы подозреваемых и свидетелей в Липецкой и Воронежской областях проведены обыски, осмотры, изъяты представляющая интерес для следствия документация и предметы, имеющие значение для уголовного дела», - рассказали в пресс-службе Следственного управления.