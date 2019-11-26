45-летний липчанин нашел в автосалоне полмиллиона, а его нашла полиция

25 ноября в Отдел полиции № 4 УМВД России по Липецку с заявлением о краже крупной суммы обратилась 52-летняя жительница Москвы. Женщина рассказала, что приехала с семьей в один из липецких автосалонов, чтобы купить машину сыну. Выбрав автомобиль, покупатели ждали оформления документов. В это время сын женщины смотрел другие машины представленные в автосалоне, и по неосторожности оставил в одной из них бумажник с 546 тысячами рублей. Когда семья спохватилась, бумажник уже пропал.



«Полицейские по подозрению в краже задержали 45-летнего жителя Липецка. Мужчина пояснил, что приехал на автомойку рядом салоном. Пока он ожидал оказания услуги, решил посмотреть машины в автосалоне. В одном из них он обнаружил портмоне с деньгами и решил не возвращать их законному владельцу. Пустое портмоне злоумышленник спрятал в ближайших гаражах», - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липеццкой области.



В совершении преступления подозреваемый признался и указал, где спрятал похищенное. Деньги возвращены потерпевшей.



Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», максимальное наказание по которой - шесть лет лишения свободы.

