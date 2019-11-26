Происшествия

44 минуты назад

Пассажирка липецкого автобуса попала в больницу с переломом позвоночника

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#авария #ДТП #автобус
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Пассажирка липецкого автобуса попала в больницу с переломом позвоночника

Родственники пострадавшей женщины ищут очевидцев происшествия.

62-летняя Елена Харина оказалась на больничной койке после поездки в автобусе №33. В автобус она села 18 ноября на левом берегу и поехала в центр. Все бы закончилось благополучно, если бы не гонка «маршруточников» за пассажирами.

- На подъёме от Театральной площади до площади Плеханова водитель устроил гонки с другим «маршруточником». Перед самым подъёмом водитель 33-го резко затормозил. Бабушка не смогла удержаться и упала, - рассказывает внук Елены Хариной Алексей.

- Пассажиры помогли теще выйти на остановке «Площадь Плеханова». Никто ей «скорую» не вызывал. Она позвонила мне и попросила приехать. Я примчался и отвез ее в поликлинику. Там тещу осмотрели и вызвали «скорую», отвезли в больницу, - говорит зять пострадавшей Игорь. - В больнице сделали рентген, поставили предварительный диагноз — перелом позвоночника. Для уточнения диагноза нужно было сделать МРТ, но аппарат в больнице сломан. Сейчас мать моей жены лежит в стационарном отделении.

Пока Елена Харина продолжает лечение, ее родственники пытаются найти свидетелей происшествия. Полиция уже в курсе произошедшего: в больницу к пострадавшей приходил дознаватель, он опрашивал женщину.

- Полиции раз плюнуть найти свидетелей. Когда пассажир заходит в транспорт, то выбивает картой билет в терминале. Так что, очевидцев найти им легко. Кроме того, сейчас все муниципальные автобусы оборудованы системой видеонаблюдения. Но записи, как показывает практика, бесследно исчезают, - говорит Игорь. - Я уже связывался с транспортным предприятием. Там мне ответили, что они в курсе произошедшего и ведут с ГИБДД совместную проверку.

Родственникам Елены Хариной уже поступают звонки: многие хотят помочь советом, юристы предлагают консультации. Всех, кто был свидетелем происшествия в автобусе, просят в любое время позвонить по номеру 951-301-94-61 (Игорь).
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#авария #ДТП #автобус
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Комментарии (5)

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ВИД

1 минуту назад
План убрать, как в Москве.
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Зверь

24 минуты назад
Надо как в Москве посадить водителей на зарплату и никто гонять не будет!
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Викторм

29 минут назад
Опять "гонщики"... Драть, драть и еще раз драть. И списать компенсацию физического и морального вреда с транспортного предприятия. Пусть оно само со своими уродами разбирается...
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Казах

32 минуты назад
Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать пока цену не подняли или не запретили. Здесь все описано---- https://bit.vodka/poyas
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т

36 минут назад
мрт в этой больнице постоянно сломан
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