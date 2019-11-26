Пассажирка липецкого автобуса попала в больницу с переломом позвоночника

Родственники пострадавшей женщины ищут очевидцев происшествия.

62-летняя Елена Харина оказалась на больничной койке после поездки в автобусе №33. В автобус она села 18 ноября на левом берегу и поехала в центр. Все бы закончилось благополучно, если бы не гонка «маршруточников» за пассажирами.



- На подъёме от Театральной площади до площади Плеханова водитель устроил гонки с другим «маршруточником». Перед самым подъёмом водитель 33-го резко затормозил. Бабушка не смогла удержаться и упала, - рассказывает внук Елены Хариной Алексей.



- Пассажиры помогли теще выйти на остановке «Площадь Плеханова». Никто ей «скорую» не вызывал. Она позвонила мне и попросила приехать. Я примчался и отвез ее в поликлинику. Там тещу осмотрели и вызвали «скорую», отвезли в больницу, - говорит зять пострадавшей Игорь. - В больнице сделали рентген, поставили предварительный диагноз — перелом позвоночника. Для уточнения диагноза нужно было сделать МРТ, но аппарат в больнице сломан. Сейчас мать моей жены лежит в стационарном отделении.



Пока Елена Харина продолжает лечение, ее родственники пытаются найти свидетелей происшествия. Полиция уже в курсе произошедшего: в больницу к пострадавшей приходил дознаватель, он опрашивал женщину.



- Полиции раз плюнуть найти свидетелей. Когда пассажир заходит в транспорт, то выбивает картой билет в терминале. Так что, очевидцев найти им легко. Кроме того, сейчас все муниципальные автобусы оборудованы системой видеонаблюдения. Но записи, как показывает практика, бесследно исчезают, - говорит Игорь. - Я уже связывался с транспортным предприятием. Там мне ответили, что они в курсе произошедшего и ведут с ГИБДД совместную проверку.



Родственникам Елены Хариной уже поступают звонки: многие хотят помочь советом, юристы предлагают консультации. Всех, кто был свидетелем происшествия в автобусе, просят в любое время позвонить по номеру 951-301-94-61 (Игорь).