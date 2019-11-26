Из коллектора в 29-м микрорайоне энергетики достали кубометр смытых тряпок и средств гигиены

Сегодня работники службы водоотведения ЛГЭК устранили крупный засор канализационной сети в 29 микрорайоне Липецка.

На улице Коцаря возле дома №2 бригада рабочих прочистила колодец от отходов спущенных в канализацию из квартир. Причем, диаметр забитой мусором трубы немаленький – 300 мм. Как говорят опытные работники, такую трубу надо уметь засорить настолько, чтобы все, что там скопилось начало выливаться наружу. Из колодца рабочие достали целый тракторный ковш (1 кубометр) салфеток, тряпок и средств гигиены.По данным энергетиков, так же часто используют унитазы как мусоропроводы и жители Левобережья и поселка Тракторостроителей.Только за последнюю неделю в центральную диспетчерскую службу ЛГЭК поступило 215 заявок на устранение засоров или более 30 обращений в сутки.Всего за 10 месяцев 2019 года устранено более 7000 засоров систем канализации.