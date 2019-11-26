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Из коллектора в 29-м микрорайоне энергетики достали кубометр смытых тряпок и средств гигиены

27 1385
#канализация
2
Из коллектора в 29-м микрорайоне энергетики достали кубометр смытых тряпок и средств гигиены

Сегодня работники службы водоотведения ЛГЭК устранили крупный засор канализационной сети в 29 микрорайоне Липецка. 

На улице Коцаря возле дома №2 бригада рабочих прочистила колодец от отходов спущенных в канализацию из квартир. Причем, диаметр забитой мусором трубы немаленький – 300 мм. Как говорят опытные работники, такую трубу надо уметь засорить настолько, чтобы все, что там скопилось начало выливаться наружу. Из колодца рабочие достали целый тракторный ковш (1 кубометр)  салфеток, тряпок и средств гигиены. 

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По данным энергетиков, так же часто используют унитазы как мусоропроводы и жители Левобережья и поселка Тракторостроителей. 

Только за последнюю неделю в центральную диспетчерскую службу ЛГЭК  поступило 215 заявок на устранение засоров или более 30 обращений в сутки.  

Всего за 10 месяцев 2019 года устранено более 7000 засоров систем канализации.

27 1385
#канализация
2

Комментарии (27)

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Ужас

46 секунд назад
Я всегда говорила, что там живёт быдло!
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Гость

3 минуты назад
Ахахаха, ну и хрюшки
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Зинке

8 минут назад
Зинка, А если вовремя не * , запах будет как от французских духов. Благо что сейчас зима на подходе,а летом? Сама же до рыгания будешь харч переводить.
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Да

9 минут назад
бабы свиньи ещё те, все свои прокладки сбрасывают в унитаз. А лучшего средства забить канализацию не придумаешь
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Карл

16 минут назад
Подросток, я гей, мне 54 года. Пенис 17 см. Хочешь попробовать анальный секс в пассивной роли?
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Подросток

17 минут назад
Я когда занимаюсь сексом с подружкой, всегда салфетки и презервативы выбрасываю в унитаз. В мусорное ведро нельзя, потому что родители могут запалить, а в окно - соседи придут ругаться.
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Там одна деревня живёт

21 минуту назад
Привыкли в уличные сартиры все кидать.
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Зинка

24 минуты назад
Мы им за это бабки платим, вот и пусть наше говно выгребают, ха-ха-ха!
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нлмк

29 минут назад
у нас есть дебилы которые после ремонта мусор выкидывают в унитаз на адм.макарова
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Эмма Бор

33 минуты назад
Очень многие считают , что пользуясь влажными салфетками , их можно смывать в унитаз ! ЭТО ЖЕ ТКАННЫЙ МАТЕРИАЛ и в воде он не растворяется , как туалетная бумага. У нас на работе делали уже 2 раза прочистку и постоянно вся труба в салфетках , пока плакат в туалете не повесили с предупреждением !!!
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