сегодня, 12:00
«Стальное дерево» помогло улучшить диагностику при лечении больных
Инновационный подход в психологической реабилитации онкологических больных и врачебного персонала теперь стали применять в Липецке благодаря программе «Стальное дерево», которую Новолипецкий комбинат реализует уже третий год при поддержке благотворительного фонда помощи социально незащищенным слоям населения «Милосердие».
Данное оборудование было закуплено на средства гранта для кабинета медицинского психолога. Оно позволит организовать динамичный мониторинг и коррекцию психоэмоционального состояния онкологических больных и врачебного персонала. Применение БОС-методов в 2 раза снижает медикаментозную нагрузку у больных при сопутствующих хронических заболеваниях и при болях. У большинства из них возможно полное исключение психотропных лекарств в ходе лечения и восстановительного периода.
«Проект «Стального дерева» помогает повышать качество жизни онкологических больных и поддерживать профессиональную активность медиков, занятых в их лечении. Примерно у половины онкобольных возникают разные формы психических расстройств, у 40% врачей онкодиспансера наблюдаются признаки хронического утомления. БОС-терапия позволяет эффективно уменьшить тревожность, боли, мышечное напряжение и другие побочные эффекты лечения», - сообщила директор благотворительного фонда «Милосердие» Евгения Донских.
Проект «Вместе против рака» – один из 11 проектов программы «Стальное дерево», которые в текущем году реализуют в Липецке, Данкове, Грязинском, Тербунском и Липецком районах. На эти цели наш фонд направит около 3 млн рублей.