«Стальное дерево» помогло улучшить диагностику при лечении больных

Инновационный подход в психологической реабилитации онкологических больных и врачебного персонала теперь стали применять в Липецке благодаря программе «Стальное дерево», которую Новолипецкий комбинат реализует уже третий год при поддержке благотворительного фонда помощи социально незащищенным слоям населения «Милосердие».

Как сообщает ПАО «НЛМК», в 2019 году одним из победителей конкурсного отбора программы «Стальное дерево» стал проект «Вместе против рака», который разработали специалисты областного онкологического диспансера. Они предложили повысить эффективность психологической диагностики и коррекции больных с использованием программно-аппаратного комплекса «БОС-ТЕСТ».



Данное оборудование было закуплено на средства гранта для кабинета медицинского психолога. Оно позволит организовать динамичный мониторинг и коррекцию психоэмоционального состояния онкологических больных и врачебного персонала. Применение БОС-методов в 2 раза снижает медикаментозную нагрузку у больных при сопутствующих хронических заболеваниях и при болях. У большинства из них возможно полное исключение психотропных лекарств в ходе лечения и восстановительного периода.



«Проект «Стального дерева» помогает повышать качество жизни онкологических больных и поддерживать профессиональную активность медиков, занятых в их лечении. Примерно у половины онкобольных возникают разные формы психических расстройств, у 40% врачей онкодиспансера наблюдаются признаки хронического утомления. БОС-терапия позволяет эффективно уменьшить тревожность, боли, мышечное напряжение и другие побочные эффекты лечения», - сообщила директор благотворительного фонда «Милосердие» Евгения Донских.



Проект «Вместе против рака» – один из 11 проектов программы «Стальное дерево», которые в текущем году реализуют в Липецке, Данкове, Грязинском, Тербунском и Липецком районах. На эти цели наш фонд направит около 3 млн рублей.

