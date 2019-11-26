Пьяный угонщик проехал несколько метров и зацепил три автомобиля

25 ноября в полицию с заявлением об угоне служебной машины обратился мастер одной из организаций Липецка. Полицейские нашли машину и угонщика в нескольких метрах от организации.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, оказалось что машину угнал пьяный 39-летний бывший водитель организации. Он знал, где в автомобиле хранятся ключи. Проехав несколько метров, мужчина зацепил три рядом припаркованных автомобиля, после чего был задержан полицейскими.



Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».



Расследование проводит отдел дознания Отдела полиции № 3 УМВД России по Липецку.

