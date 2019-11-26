Происшествия

сегодня, 11:41

Пьяный угонщик проехал несколько метров и зацепил три автомобиля

7 1089
#угон
Пьяный угонщик проехал несколько метров и зацепил три автомобиля

25 ноября в полицию с заявлением об угоне служебной машины обратился мастер одной из организаций Липецка. Полицейские нашли машину и угонщика в нескольких метрах от организации.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, оказалось что машину угнал пьяный 39-летний бывший водитель организации. Он знал, где в автомобиле хранятся ключи. Проехав несколько метров, мужчина зацепил три рядом припаркованных автомобиля, после чего был задержан полицейскими.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Расследование проводит отдел дознания Отдела полиции № 3 УМВД России по Липецку.
7 1089
#угон

Комментарии (7)

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Казах

33 минуты назад
Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, советую всем опробовать пока цену не подняли или не запретили. Здесь все описано---- https://bit.vodka/poyas
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Жители

40 минут назад
свидетель, за них дыров и плешивый убьют любого холопа
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свидетель

45 минут назад
111, ... Воскресенье, 24 ноября 2019г., центр города (ул.Советская, д.30) от площади Театральной в сторону Центрального рынка, несутся с рёвом и сигналами не менее 7 машин, из авто высунувшись на половину сидят на дверях с опущенными стёклами "товарищи южной национальности". Тормозят машины напротив Пятёрочки, из машин вылезла толпа человек 20, взялись за руки и перекрыли движение по ул.Советской... остановились автобусы, легковые авто, а эти молодчики с улюканием и свистом нагло стояли, всем своим видом показывали - КТО В ГОРОДЕ ХОЗЯИН!!! Вопрос - неужели нельзя проверить всё это с камер видеонабдюдения и навести в городе порядок ???. Т
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Иномарки IDIOTAM

55 минут назад
опять угнали неуправляемое иногавно!
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Просто

58 минут назад
Новость, ради новости, такие новости в детском саду, дети пачками клепать могут, ни одного факта, ни где, откуда, чего, вы думаете у вас читатели из детского сада или редакторы у вас оттуда???
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Житель

сегодня, 12:21
111, а с чего ты решил, что они "занимаются парковками во дворах"? Там вроде без них обходятся!
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111

сегодня, 11:51
в то время, пока товарищи гибддшники занимаются парковками во дворах -по городу толпами ездят пьянь и обдолбыши....тем ли занимаются товарищи гбддшники?
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