сегодня, 11:41
Пьяный угонщик проехал несколько метров и зацепил три автомобиля
25 ноября в полицию с заявлением об угоне служебной машины обратился мастер одной из организаций Липецка. Полицейские нашли машину и угонщика в нескольких метрах от организации.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».
Расследование проводит отдел дознания Отдела полиции № 3 УМВД России по Липецку.
Казах
Жители
свидетель
Иномарки IDIOTAM
Просто
Житель
111