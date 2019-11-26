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О’Кей требует от ветеринаров 260'000 рублей

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#магазин #ветеринары #иск #суд
О’Кей требует от ветеринаров 260'000 рублей

Администрация торговой сети считает, что партнеры принесли им убытки.

ООО «О’Кей» обратилось в Арбитражный суд Липецкой области с исковым заявлением о взыскании с Областного государственного бюджетного учреждения «Липецкая областная станция по борьбе с болезнями животных». Рассмотрение претензии запланировано на сегодня, сообщает пресс-служба арбитражного суда.

1 октября 2012 года между ООО «О’Кей» и ОГБУ «Липецкая областная станция по борьбе с болезнями животных» заключен договор на оказание платных услуг по организации ветеринарного обслуживания заказчика. В соответствии с договором исполнитель обязан своевременно оформлять и выдавать ветеринарную и сопроводительную документацию на утилизацию биологических отходов, а также несет ответственность за правильность оформления ветеринарных сопроводительных документов и ведение учетно-отчетной документации.

 9 октября 2018 года в отношении ООО «О’Кей» направлено два постановления управления Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям, согласно которым истец признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 10.6 КоАП РФ (направлены на утилизацию биологические отходы в сопровождении ветеринарного свидетельства формы 2 вместо формы 3), а также административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 10.8 КоАП РФ (не представлены документы, подтверждающие утилизацию биологических отходов по ветеринарному свидетельству, отсутствует заключение ветеринарного специалиста, определяющего порядок утилизации биологических отходов). За совершение данных административных правонарушений «О’Кей» назначены штрафы на 510 000 рублей.

«О’Кей» обратилось в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с заявлением об отмене постановлений. Суд установил, что управление Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям правомерно и обоснованно привлекло ООО «О’Кей» к административной ответственности, но посчитал целесообразным снизить сумму штрафа по одному из постановлений с 500 до 250 тысяч. 14 июня 2019 года истец направил в адрес ответчика письменную претензию с требованием о возмещении суммы штрафов, но до настоящего времени требование не удовлетворено, в связи с чем «О’Кей» обратилось в Арбитражный суд Липецкой области. 
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#магазин #ветеринары #иск #суд

Комментарии (1)

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Народный контроль

15 минут назад
Но это же Областное государственное бюджетное учреждение «Липецкая областная станция по борьбе с болезнями животных», а не ООО или ИП! Оно и работать нормально не может или не хочет и отвечать за свои косяки не намерено! Для них надо ввести солидарную ответственность предприятия и директора, а так бюджетные деньги из кармана в карман переложат без малейшего ущерба для рукамиводителей.
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