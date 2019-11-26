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Праздник к нам приходит: как Липецк будет встречать Новый год

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#новый год #утренник #программа
Праздник к нам приходит: как Липецк будет встречать Новый год

Встречи с Дедом морозом, праздничные дискотеки, утренники и новогодние забавы.

Липецкие учреждения культуры подготовили для горожан несколько десятков активностей, связанных с наступлением Нового года. Сезон ожидания главной ночи года откроется уже в ближайшее воскресенье, 1 декабря, сообщили GOROD48 в департаменте культуры администрации Липецка.

1 декабря юных липчан и их родителей ждут в ДК «Матыра», парке «Быханов сад» и в парке «Сказка». В ДК «Матыра» начнет работу резиденция Деда Мороза: в гости к зимнему волшебнику можно будет приходить по пятницам (с 18 до 19 часов) и в выходные (в 12, 14 и 16 часов) вплоть до 6 января. В 12:00 в «Быхановом саду» начнется дискотека «Здравствуй, Зимушка-Зима!», с 16 до 18 часов в «Сказке» пройдет торжественное открытие резиденции Деда Мороза и новогодней почты.

6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27,28, 29 декабря в 17 часов в парке Победы начинается детская анимационная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой «Чудеса Новогоднего леса», которая продолжится дискотекой «Ретро-шлягер». В эти же дни с 16 до 18 часов юных гостей в «Сказке» ждет резиденция Деда Мороза.

20 декабря в 18:30 в ДК «Студеновский» откроется 69-ый творческий сезон «Новый год в кругу друзей». В 12 часов 21 декабря всех ждут на «Новогодние забавы у елки» в "Быхановом саду". 23 декабря в 12:00 в ДК «Луч» и в 14:00 в ДК «Сокол» начнется благотворительный новогодний утренник для детей-инвалидов. "Ёлки" в ДК «Сокол» пройдут 27 декабря, на следующий день запланировано шоу школы танцев. Утренники в ДК «Шахтинский» пройдут 24 и 26 декабря, в ДК «Городской» (ЛТЗ) — с 27 по 30 декабря.

25 декабря состоится торжественное открытие катка в «Нижнем парке». Сеанс массового катания начнется в 18:00. В следующие дни каток ежедневно будет работать с 10 до 23 часов. 27 декабря в ДК «Луч» состоится новогоднее театрализованное представление «Королевство радости, праздника и сказки». Начало в 10:00. 28 декабря ДК «Шахтинский» ждет всех желающих на танцевально-развлекательную программу.

29 декабря липчан ждут на фейерверк. Салют подарит «Быханов сад», где в 12:00 начнется новогоднее гулянье «Новый год к нам мчится».

Уже известно, что в новогоднюю ночь дискотеки на снегу пройдут перед ДК «Сокол» и у ДК «Луч». Развлекательная программа стартует в час ночи 1 января и продлится, ориентировочно, до 3 ночи.

Заметим, что новогодняя программа декабря в Липецке еще дорабатывается и в ней возможны изменения и дополнения.

7 997
#новый год #утренник #программа

Комментарии (7)

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Сначала выступит Путин !

5 минут назад
Потом пробьют куранты !, Потом все подорожает и станет хуже жить !, Вот так встречают новый год в России !!!.
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Олег п

8 минут назад
Я встречаю обычно нг в слюни, а потом раком
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Инквизитор

17 минут назад
Картошка, селёдка, мандарины, шпроты, солёные огурчики, помидорчики, грибочки, САМОГОН, и ровно в 23-50 начинаю плевать в рожу которую показывают по телевизору. Со всеми пожеланиями ему.
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пардон

41 минуту назад
Да похер,, ... 9 дней!!!
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Да похер,

57 минут назад
как будет Липецк встречать новый год.Нажрутся, обблюются и так все 10 дней. Ничего нового.
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Житель

59 минут назад
Лучше всего новый год встречали в СССР, до 23 на танцах потом домой или по компаниям и с часу ночи опять на танцы и до 4 5 утра, красота, и танцы танцы, а сейчас этот праздник полный отстой!
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ттт

сегодня, 10:42
ага, особенно в "Нижнем парке" нагуляетесь
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