Праздник к нам приходит: как Липецк будет встречать Новый год

Встречи с Дедом морозом, праздничные дискотеки, утренники и новогодние забавы.

Липецкие учреждения культуры подготовили для горожан несколько десятков активностей, связанных с наступлением Нового года. Сезон ожидания главной ночи года откроется уже в ближайшее воскресенье, 1 декабря, сообщили GOROD48 в департаменте культуры администрации Липецка.



1 декабря юных липчан и их родителей ждут в ДК «Матыра», парке «Быханов сад» и в парке «Сказка». В ДК «Матыра» начнет работу резиденция Деда Мороза: в гости к зимнему волшебнику можно будет приходить по пятницам (с 18 до 19 часов) и в выходные (в 12, 14 и 16 часов) вплоть до 6 января. В 12:00 в «Быхановом саду» начнется дискотека «Здравствуй, Зимушка-Зима!», с 16 до 18 часов в «Сказке» пройдет торжественное открытие резиденции Деда Мороза и новогодней почты.



6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27,28, 29 декабря в 17 часов в парке Победы начинается детская анимационная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой «Чудеса Новогоднего леса», которая продолжится дискотекой «Ретро-шлягер». В эти же дни с 16 до 18 часов юных гостей в «Сказке» ждет резиденция Деда Мороза.



20 декабря в 18:30 в ДК «Студеновский» откроется 69-ый творческий сезон «Новый год в кругу друзей». В 12 часов 21 декабря всех ждут на «Новогодние забавы у елки» в "Быхановом саду". 23 декабря в 12:00 в ДК «Луч» и в 14:00 в ДК «Сокол» начнется благотворительный новогодний утренник для детей-инвалидов. "Ёлки" в ДК «Сокол» пройдут 27 декабря, на следующий день запланировано шоу школы танцев. Утренники в ДК «Шахтинский» пройдут 24 и 26 декабря, в ДК «Городской» (ЛТЗ) — с 27 по 30 декабря.



25 декабря состоится торжественное открытие катка в «Нижнем парке». Сеанс массового катания начнется в 18:00. В следующие дни каток ежедневно будет работать с 10 до 23 часов. 27 декабря в ДК «Луч» состоится новогоднее театрализованное представление «Королевство радости, праздника и сказки». Начало в 10:00. 28 декабря ДК «Шахтинский» ждет всех желающих на танцевально-развлекательную программу.



29 декабря липчан ждут на фейерверк. Салют подарит «Быханов сад», где в 12:00 начнется новогоднее гулянье «Новый год к нам мчится».



Уже известно, что в новогоднюю ночь дискотеки на снегу пройдут перед ДК «Сокол» и у ДК «Луч». Развлекательная программа стартует в час ночи 1 января и продлится, ориентировочно, до 3 ночи.



Заметим, что новогодняя программа декабря в Липецке еще дорабатывается и в ней возможны изменения и дополнения.



