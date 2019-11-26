45 минут назад
В столкновении «Шевроле» и «УАЗа» пострадал 53-летний водитель
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы четыре человека.
В Чаплыгинском районе на автотрассе Чаплыгин – магистраль «Каспий» столкнулись автомобили «Шевроле Нива» под управлением 53-летнего мужчины и «УАЗ» с 23-летним водителем за рулем. В аварии пострадал водитель «Нивы» - с травмами его госпитализировали, и два его пассажира – они после оказания помощи отпущены домой. Предварительной причиной автоаварии стало нарушение очередности проезда.
За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1357 нарушений ПДД.
За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 6 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 35.
С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 956 случаев превышения скорости.
Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 83 нарушения правил парковки, 7 автомобилей эвакуировали.
Также было зафиксировано 24 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.