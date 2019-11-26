Происшествия

45 минут назад

В столкновении «Шевроле» и «УАЗа» пострадал 53-летний водитель

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#авария #ДТП
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В столкновении «Шевроле» и «УАЗа» пострадал 53-летний водитель

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области получили травмы четыре человека.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 25 ноября в Липецке на улице 15-й Микрорайон 40-летний мужчина, управляя автомобилем «Хендай», сбил на пешеходном переходе 16-летнего подростка. Юношу доставили в больницу и после оказания помощи отпустили домой.

В Чаплыгинском районе на автотрассе Чаплыгин – магистраль «Каспий» столкнулись автомобили «Шевроле Нива» под управлением 53-летнего мужчины и «УАЗ» с 23-летним водителем за рулем. В аварии пострадал водитель «Нивы» - с травмами его госпитализировали, и два его пассажира – они после оказания помощи отпущены домой. Предварительной причиной автоаварии стало нарушение очередности проезда.

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 1357 нарушений ПДД.

За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные полицейские привлекли 6 водителей, за неиспользование ремней безопасности – 35.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 956 случаев превышения скорости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД выявили 83 нарушения правил парковки, 7 автомобилей эвакуировали.

Также было зафиксировано 24 случая механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.


430
#авария #ДТП
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