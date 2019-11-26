В Липецкой области не произошло ни одного лесного пожара

Ситуацию в массивах мониторили патрули и камеры.

Управление лесного хозяйства Липецкой области подвело итоги пожароопасного сезона 2019 года. В этом году, как и в предыдущие 2015-2018 годы, лесных пожаров на землях лесного фонда не было. На территории лесничеств проводилось патрулирование работниками лесного хозяйства по 77 маршрутам протяженностью 3 665 км на 52 автомобилях марки УАЗ, оборудованных на период пожароопасного сезона емкостями для воды, мотопомпами, пожарными рукавами, ранцевыми огнетушителями. Техника 133 раза выезжала на ликвидацию возгораний вблизи лесных массивов, сообщает управление лесного хозяйства.



Возгорания были обнаружены 43 раза при помощи видеокамер, а в 90 случаях — патрульными группами. Информационная система видеомониторинга за лесными массивами «Лесной дозор» усилена 18 камерами. Техника мониторила обстановку в лесах, наиболее подверженных риску возникновения лесных пожаров.



За нарушение правил пожарной безопасности в лесах было составлено 96 административных протоколов, в том числе 14 за период действия особого противопожарного режима.