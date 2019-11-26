Общество

59 минут назад

В пожаре на Гагарина пострадала 87-летняя женщина

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#пожар

Пять человек пожарные эвакуировали.

В доме №157/2 по улице Гагарина закончено тушение пожара, вспыхнувшего сегодня утром в квартире первого этажа

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, после ликвидации открытого горения пожарные проверяют помещения дома с помощью тепловизора. 

Во время пожара пострадала 87-летняя хозяйка сгоревшей квартиры. Пятерых жильцов дома пожарные эвакуировали.




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#пожар

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