Общество
59 минут назад
В пожаре на Гагарина пострадала 87-летняя женщина
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Пять человек пожарные эвакуировали.
В доме №157/2 по улице Гагарина закончено тушение пожара, вспыхнувшего сегодня утром в квартире первого этажа.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, после ликвидации открытого горения пожарные проверяют помещения дома с помощью тепловизора.
Во время пожара пострадала 87-летняя хозяйка сгоревшей квартиры. Пятерых жильцов дома пожарные эвакуировали.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, после ликвидации открытого горения пожарные проверяют помещения дома с помощью тепловизора.
Во время пожара пострадала 87-летняя хозяйка сгоревшей квартиры. Пятерых жильцов дома пожарные эвакуировали.
568