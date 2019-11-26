Происшествия

30 минут назад

На улице Гагарина эвакуируют жильцов многоквартирного дома

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#пожар
На улице Гагарина эвакуируют жильцов многоквартирного дома
Сегодня утром в Липецке на улице Гагарина в доме №157/2 загорелась квартира первого этажа.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, прибывшие к дому пожарные эвакуировали жильцов квартир второго этажа с помощью трехколеных лестниц. 

Сейчас пожарные заняты тушением квартиры, кроме того проверяются нежилые помещения дома.

1 330
#пожар

Комментарии (1)

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Ираида Констанстиновна

5 минут назад
Начались пожары, а из-за чего? В квартирах холод, батареи чуть теплые, все обогреватели включены, газовой плитой согреваю воздух. Квадра экономит, люди горят!
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