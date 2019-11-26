Происшествия
30 минут назад
На улице Гагарина эвакуируют жильцов многоквартирного дома
Сегодня утром в Липецке на улице Гагарина в доме №157/2 загорелась квартира первого этажа.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, прибывшие к дому пожарные эвакуировали жильцов квартир второго этажа с помощью трехколеных лестниц.
Сейчас пожарные заняты тушением квартиры, кроме того проверяются нежилые помещения дома.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, прибывшие к дому пожарные эвакуировали жильцов квартир второго этажа с помощью трехколеных лестниц.
Сейчас пожарные заняты тушением квартиры, кроме того проверяются нежилые помещения дома.
Ираида Констанстиновна