На улице Гагарина эвакуируют жильцов многоквартирного дома



Сейчас пожарные заняты тушением квартиры, кроме того проверяются нежилые помещения дома.



Сегодня утром в Липецке на улице Гагарина в доме №157/2 загорелась квартира первого этажа.Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, прибывшие к дому пожарные эвакуировали жильцов квартир второго этажа с помощью трехколеных лестниц.