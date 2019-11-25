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В Таиланде умер российский турист
Мужчине было 64 года
В Паттайе скончался 64-летний российский турист, который недавно прибыл в Джомтьен для отдыха, сообщает РИА Новости.
По словам его спутников, которые путешествовали и арендовали дом вместе с ним, россиянин отправился принять душ. Его друг, Андрей Осипов, рассказал местным СМИ, что он вместе с остальными был на балконе, когда услышал громкий шум из ванной комнаты. Они обнаружили Борисова на полу без сознания.
Туристы сразу же вызвали полицию и местных спасателей, но к моменту их прибытия россиянин уже скончался.
Полиция заявила, что никаких признаков насильственной смерти не было. Спутники туриста рассказали, что он принимал лекарства от сердечных заболеваний.
По словам его спутников, которые путешествовали и арендовали дом вместе с ним, россиянин отправился принять душ. Его друг, Андрей Осипов, рассказал местным СМИ, что он вместе с остальными был на балконе, когда услышал громкий шум из ванной комнаты. Они обнаружили Борисова на полу без сознания.
Туристы сразу же вызвали полицию и местных спасателей, но к моменту их прибытия россиянин уже скончался.
Полиция заявила, что никаких признаков насильственной смерти не было. Спутники туриста рассказали, что он принимал лекарства от сердечных заболеваний.