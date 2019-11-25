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сегодня, 19:35

В Таиланде умер российский турист

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В Таиланде умер российский турист

Мужчине было 64 года

В Паттайе скончался 64-летний российский турист, который недавно прибыл в Джомтьен для отдыха, сообщает РИА Новости.

По словам его спутников, которые путешествовали и арендовали дом вместе с ним, россиянин отправился принять душ. Его друг, Андрей Осипов, рассказал местным СМИ, что он вместе с остальными был на балконе, когда услышал громкий шум из ванной комнаты. Они обнаружили Борисова на полу без сознания.

Туристы сразу же вызвали полицию и местных спасателей, но к моменту их прибытия россиянин уже скончался.

Полиция заявила, что никаких признаков насильственной смерти не было. Спутники туриста рассказали, что он принимал лекарства от сердечных заболеваний.
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