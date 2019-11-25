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сегодня, 19:30

В Индии «свалившаяся с неба» машина убила человека

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В Индии «свалившаяся с неба» машина убила человека

Видео происшествия зафиксировали камеры наблюдения

Один человек погиб и шестеро получили ранения в результате падения автомобиля с эстакады в индийском городе Хайдарабад. Как сообщает газета Dainik Bhaskar, машина неслась по трассе со скоростью 104 км/ч. Водитель не справился с управлением, не вошёл в поворот и влетел в ограждение. Однако защитное сооружение не только не затормозило авто, но и послужило в качестве трамплина.

Другая камера видеонаблюдения зафиксировала момент падения машины на землю и людей, которые в испуге разбежались.

В результате падения авто погибла женщина-пешеход, еще шесть человек получили ранения. Они госпитализированы, сообщает КП.

Количество пострадавших могло быть больше, но некоторые успели убежать в сторону, услышав грохот от упавшего авто.
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