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сегодня, 19:30
В Индии «свалившаяся с неба» машина убила человека
Видео происшествия зафиксировали камеры наблюдения
Один человек погиб и шестеро получили ранения в результате падения автомобиля с эстакады в индийском городе Хайдарабад. Как сообщает газета Dainik Bhaskar, машина неслась по трассе со скоростью 104 км/ч. Водитель не справился с управлением, не вошёл в поворот и влетел в ограждение. Однако защитное сооружение не только не затормозило авто, но и послужило в качестве трамплина.
Другая камера видеонаблюдения зафиксировала момент падения машины на землю и людей, которые в испуге разбежались.
В результате падения авто погибла женщина-пешеход, еще шесть человек получили ранения. Они госпитализированы, сообщает КП.
Количество пострадавших могло быть больше, но некоторые успели убежать в сторону, услышав грохот от упавшего авто.
Другая камера видеонаблюдения зафиксировала момент падения машины на землю и людей, которые в испуге разбежались.
В результате падения авто погибла женщина-пешеход, еще шесть человек получили ранения. Они госпитализированы, сообщает КП.
Количество пострадавших могло быть больше, но некоторые успели убежать в сторону, услышав грохот от упавшего авто.