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Девочка провалилась сквозь стеклянный пол в московской школе

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Девочка провалилась сквозь стеклянный пол в московской школе

Девочка стала прыгать на полу из закаленного стекла и оно треснуло

10 летняя школьница провалилась через стеклянный пол и пролетела целый этаж в здании школы на юго-востоке Москвы. Врачи подозревают у ребенка компрессионный перелом позвоночника, сообщает Московский Комсомолец.

Из-за освобождения школьнице вместо обычного урока физкультуры пришлось посетить занятие по шахматам, которое проходило на пятом этаже. В кабинете был установлен стеклянный пол, на котором девочка решила попрыгать. В итоге она провалилась на четвертый этаж. Ребенка госпитализировали с ушибами и переломом руки.

Уточняется, что родителям девочки сообщили об инциденте. Семья прибыла в Россию из Ганы.

Ранее в омском городке Нефтяников восьмилетняя школьница выпала со второго этажа школы №82. Об этом рассказала мать пострадавшей девочки Мария Пяткова. Женщина сообщила, что врачи подозревают у ее дочери перелом грудного отдела позвоночника — Рита не может сидеть, а спать ей разрешили только без подушки.
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