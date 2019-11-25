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45 человек в Нижегородской области отравились газом

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45 человек в Нижегородской области отравились газом

44 ребенка и 1 взрослый отравились газом

В Нижегородской области 45 человек отравились газом, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Как сообщает региональное МЧС, инцидент произошел в 12.00 в Вадской среднеобразовательной школе. В местную больницу поступили 44 ребенка и один взрослый.

Позднее в Минздраве региона рассказали, что всех пострадавших отпустили домой, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

По предварительным данным, причиной ЧП стал выброс одоранта с газораспределительной станции, расположенной в полутора километрах от учебного заведения. Одоранты используют как примесь к газу для определения запаха, в высоких концентрациях они ядовиты.
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