Команда липецких каратистов в первенстве студентов ЦФО не проиграла ни одного боя! (ФОТО)

Мастерство липчан по достоинству оценил боец Bellator.

Фееречным получилось выступление воспитанников известного липецкого клуба «Белый Тигр» в Белгороде в спортивном комплексе имени Светланы Хоркиной на Всероссийских студенческих играх боевых искусств в ЦФО.

Результат можно назвать рекордным – на соревнования ездили 6 каратистов, все (!) привезли домой медали. Более того, липчане за весь турнир не проиграли ни одного боя!







Больше всего боев провел Кэнан Насиров, которому пришлось разделаться с пятью соперниками, чтобы подняться на высшую ступень пьедестала почета среди юношей 16-17 лет в весовой категории до 70 кг.

«Золотые» медали завоевали и его ровесники Тихон Кузнецов (свыше 90 кг) и Дарья Коновалова (девушки, абсолютный вес). Таким высоким результатам удивляться не стоит: например, Кузнецов является «бронзовым» призером недавнего первенства Европы, поэтому в Белгороде от него ждали победы «по умолчанию».







Единственный раз липецкий боец серьезно рисковал покинуть татами побежденным в финале весовой категории до 65 кг у мужчин. Все дело в том, что в решающем поединке должны были встретиться… два наших земляка Ярослав Шалимов и Исрафил Искандаров. Но драться друг с другом они не стали, а судьбу медалей решила подброшенная вверх монетка. В итоге «золото» получил более удачливый Шилимов, а Искандерову досталось «серебро».

Среди мужчин в весе до 70 кг победителем турнира стал мастер спорта Дмитрий Берестнев.

Отметим, что Берестнев, Шалимов и Искандеров являются не только действующими бойцами, но и уже сами тренируют юных воспитанников в «белом Тигре».

К слову, несколько их коллег успешно зарекомендовали себя в Белгороде в качестве судей, а руководитель клуба Юрий Смыков был старшим рефери на одной из площадок.







Всего в соревнованиях выступили более 100 студентов из вузов Липецкой, Белгородской, Воронежской, Курской, Рязанской, Тамбовской и Орловской областей.







И еще. Почетным гостем на открытии соревнования стал известный 27-летний боец ММА Валентин Молдавский, пробовавший свои силы в турнирах Bellator, Fight Nights, Rizin FF и других. Боец не ограничился только представительскими функциями и не уехал сразу после церемонии, а заинтересованно смотрел за многими поединками, в том числе – с участием липецких каратистов.