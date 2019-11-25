Езда на красный ради выигрыша 20 метров попала на видео

Нарушать правила в Липецке становится все опаснее - запишут и выложат в Сеть.

Читатель GOROD48 прислал в редакцию видео проезда автомобиля на красный свет в районе Автопарка.

Водитель, видимо, очень сильно торопился т.к. не совсем корректно объехал стоявших на светофоре других участников движения, а потом, даже не долежавшись, когда загорится зеленый свет, проехал на запрещающий сигнал. Любопытно, что до вспышки зеленого автолюбитель не дотерпел всего 5 секунд и в результате своего маневра выиграл не более 2- метров пути.

Ездить на красный и вообще нарушать правила дорожного движения в Липецке становится опаснее – слишком велика вероятность, что вас запишут на камеру и придадут видео огласке. И тут уже гарантированы общественное осуждение и штрафы ГИБДД.