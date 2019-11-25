Общество

41 минуту назад

Езда на красный ради выигрыша 20 метров попала на видео

8 595
#ПДД #правила #нарушения
1
Езда на красный ради выигрыша 20 метров попала на видео

Нарушать правила в Липецке становится все опаснее - запишут и выложат в Сеть.

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Читатель GOROD48 прислал в редакцию видео проезда автомобиля на красный свет в районе Автопарка.

Водитель, видимо, очень сильно торопился т.к. не совсем корректно объехал стоявших на светофоре других участников движения, а потом, даже не долежавшись, когда загорится зеленый свет, проехал на запрещающий сигнал. Любопытно, что до вспышки зеленого автолюбитель не дотерпел всего 5 секунд и в результате своего маневра выиграл не более 2- метров пути.

Ездить на красный и вообще нарушать правила дорожного движения в Липецке становится опаснее – слишком велика вероятность, что вас запишут на камеру и придадут видео огласке. И тут уже гарантированы общественное осуждение и штрафы ГИБДД.

8 595
#ПДД #правила #нарушения
1

Комментарии (8)

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Волосатый мотороллер

12 минут назад
Какие все мерзкие люди стали лишь бы заложить друг-друга да так-б-я ушлепки .Раньше все дружней были увидят мусоров моргнут типа не гони.а сейчас как гондолы штопаные все.Поэтомузыку когда человек попадает в беду хер кто на помощь придёт -все на телефон снимают.
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Зека

12 минут назад
Подшконарник на приоре
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Штраф

13 минут назад
Ждём сообщения из ГИБДД. ..
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Автопарк

20 минут назад
Перекресток такой сложный. Надо быть полным дебилом чтобы проезжать его на красный.
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Город48

27 минут назад
Недолежавшиеся пенсионеры!
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Россия

32 минуты назад
*** одни стукачи .лучше ментов снимайте которые стоят на островках безопасности бес спец сегнала
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важняк

33 минуты назад
никогда не понимал таких дебилов,отстоять минуту и поехать на красный,говорит о том,что он полный задрот.
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кришталя

36 минут назад
Таких ахламонов лишать прав пожизненно
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