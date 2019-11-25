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20 минут назад
Липецкая вечЁрка: коммунальное совещание, зарплаты и вклады
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Представляем вам обзор самых обсуждаемых липецких новостей в понедельник, 25 ноября.
«Игорь Артамонов напугал руководителей «управляшек» отъемом у них бизнеса цивилизованным способом». Это сообщение липчане сегодня комментировали активнее всего. «Управляшкам» необходимо всерьез задуматься о качестве предоставляемых услуг и работе с населением, ведь Игорь Артамонов поставил задачу создать стандарт такого общения и придерживаться его. В ином случае руководители «управляшек» должны пенять на себя: на фоне многочисленных жалоб на их работу в Липецк могут прийти организации из других городов. Так, губернатор несколько раз по ходу заседания произнес дочки крупнейшего российского девелопера «Группы компании Пик», УК «Пик-Комфорт», которая пришла в Воронеж и уже имеет в управлении более 2,8 тысячи многоквартирных домов, демонстрируя высокие стандарты управления жилищным фондом. Впрочем, Игорь Артамонов лелеет надежду на исправление местных коммерсантов.
33 932,3 рубля составила средняя номинальная зарплата в Липецкой области в январе-сентябре. Притом, реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, выросла по сравнению с тем же периодом прошлого года на 4,4%. Наиболее высокая зарплата сложилась у металлургов, финансистов и страховщиков, газовиков, энергетиков, производителей табачных изделий, лекарств и медицинских материалов, химических веществ и химических продуктов, в сфере научных исследований и разработок, в государственном управлении и обеспечении военной безопасности, социальном обеспечении, добыче полезных ископаемых, производстве резиновых и пластмассовых изделий.
Тем временем депозиты россиян в банках постепенно увеличиваются и составляют в среднем 200 000 рублей на человека. Аналитики собрали данные и составили список регионов по объему вкладов населения. Липецкая область оказалась на 35 строчке списка. По данным авторов исследования липчане в среднем хранят на депозитах по 127 500 рублей. За последние три года величина вкладов выросла на 27,9%. 7,1% липецких вкладчиков предпочитают хранить сбережения в валюте.
Ну, а власть решает, как быть с трамваями. По словам председателя дептранса мэрии Липецка Евгения Чекрыжова, окончательного решения «трамвайного вопроса» пока нет. Чиновники взяли тайм-аут на полгода. Липецк не может попасть в федеральные проекты софинансирования расходов на трамвай в связи с отсутствием таковых. Не спасет наш трамвай и концессия, ведь этот вид инвестиций предполагает погашения убытков концессионера бюджетными средствами. Субъект, администрация области, не сможет выступить гарантом мэрии по такой сделке.
33 932,3 рубля составила средняя номинальная зарплата в Липецкой области в январе-сентябре. Притом, реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, выросла по сравнению с тем же периодом прошлого года на 4,4%. Наиболее высокая зарплата сложилась у металлургов, финансистов и страховщиков, газовиков, энергетиков, производителей табачных изделий, лекарств и медицинских материалов, химических веществ и химических продуктов, в сфере научных исследований и разработок, в государственном управлении и обеспечении военной безопасности, социальном обеспечении, добыче полезных ископаемых, производстве резиновых и пластмассовых изделий.
Тем временем депозиты россиян в банках постепенно увеличиваются и составляют в среднем 200 000 рублей на человека. Аналитики собрали данные и составили список регионов по объему вкладов населения. Липецкая область оказалась на 35 строчке списка. По данным авторов исследования липчане в среднем хранят на депозитах по 127 500 рублей. За последние три года величина вкладов выросла на 27,9%. 7,1% липецких вкладчиков предпочитают хранить сбережения в валюте.
Ну, а власть решает, как быть с трамваями. По словам председателя дептранса мэрии Липецка Евгения Чекрыжова, окончательного решения «трамвайного вопроса» пока нет. Чиновники взяли тайм-аут на полгода. Липецк не может попасть в федеральные проекты софинансирования расходов на трамвай в связи с отсутствием таковых. Не спасет наш трамвай и концессия, ведь этот вид инвестиций предполагает погашения убытков концессионера бюджетными средствами. Субъект, администрация области, не сможет выступить гарантом мэрии по такой сделке.
174