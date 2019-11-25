Липецкая полиция ищет двух магазинных воровок

Женщины украли две упаковки парфюмерии

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УМВД России по Липецку проводится проверка по факту совершения хищения 13 ноября 2019 в период времени с 18 часов 30 минут до 18 часов 45 минут двух упаковок парфюмерной продукции в магазине, расположенном по ул. Энергостроителей в областном центре. По подозрению в совершении данного преступления сотрудниками полиции разыскиваются две неизвестные женщины, внешность которых зафиксирована видео камерами магазина: 1. женщина, на вид 30-35 лет, среднего телосложения, рост 165-170 см, славянской внешности. Была одета в куртку черного цвета, шапку черного цвета, черные брюки, при себе имела сумку черного цвета; 2.женщина, на вид 30-35 лет, среднего телосложения, рост 165-170 см, славянской внешности. Была одета в куртку белого цвета с темной окантовкой, серую шапку, черные брюки, при себе имела сумку серого цвета.



Всех, кому что-либо известно о личности разыскиваемых либо об обстоятельствах происшествия полиция просит сообщить по телефонам: 02, 8(4742) 25-91-11 или в ближайшее отделение полиции. Конфиденциальность гарантирована, сообщили в УМВД России по Липецку.



На распространеех полицией фотографиях видно, что воровки были с маленьким ребенком.

