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сегодня, 17:44

В Липецке котенок забрался в воздуховод

5 476
#спасатели
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В Липецке котенок забрался в воздуховод

Липецкие спасатели на минувшей неделе больше 50 раз выезжали на помощь липчанам

Как сообщили в управлении по делам ГО и ЧС Липецка, неделя у липецких спасателей выдалась напряженной. Больше пятидесяти раз они выезжали к месту происшествий. Из них 18 – на вскрытие дверей. В двух случаях за ними находились дети: закрывшийся от вышедшей на секунду из квартиры мамы двухлетний малыш и не отвечавший на звонки родителей одиннадцатилетний мальчик, который в конце концов вышел на связь, а отряду был дан «отбой».

Трое оказавшихся взаперти пожилых липчан нуждались в медицинской помощи, их спасатели передали бригадам скорой помощи. К сожалению, за двумя вскрытыми в присутствии сотрудников полиции дверями квартир обнаружены умершие жильцы.  

Пять сигналов поступило об угрозе взрыва и обнаружении подозрительных предметов. Потенциальной опасности в ходе их проверки не выявлено.

Были и курьёзные ситуации. Так жильцы многоквартирного дома просили вытащить забравшегося в воздуховод котенка. Спасатели открыли одну из заслонок воздуховода, и котенок выбрался оттуда самостоятельно.

Также в прошедшие выходные в одной из липецких больниц спасатели снимали кольцо с опухшего пальца пациентки. 

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#спасатели
1

Комментарии (5)

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Алкаш

15 минут назад
На фото далеко не котёнок.
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valerafromsplus

16 минут назад
Ну хоть денег не взяли тогда. )
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valerafromsplus

17 минут назад
В 2012-м вызывали с Советской. Чуть пошаркали, лист А4 приложили, типа держится на вытяжке, и всё!
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valerafromsplus

18 минут назад
Судя по голубю (царство ему небесное), можно понять, почему в ванной конденсат!
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реплика

20 минут назад
Он там гулюшку съел, кот этот...
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