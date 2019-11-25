В Липецке котенок забрался в воздуховод

Липецкие спасатели на минувшей неделе больше 50 раз выезжали на помощь липчанам

Как сообщили в управлении по делам ГО и ЧС Липецка, неделя у липецких спасателей выдалась напряженной. Больше пятидесяти раз они выезжали к месту происшествий. Из них 18 – на вскрытие дверей. В двух случаях за ними находились дети: закрывшийся от вышедшей на секунду из квартиры мамы двухлетний малыш и не отвечавший на звонки родителей одиннадцатилетний мальчик, который в конце концов вышел на связь, а отряду был дан «отбой».

Трое оказавшихся взаперти пожилых липчан нуждались в медицинской помощи, их спасатели передали бригадам скорой помощи. К сожалению, за двумя вскрытыми в присутствии сотрудников полиции дверями квартир обнаружены умершие жильцы.

Пять сигналов поступило об угрозе взрыва и обнаружении подозрительных предметов. Потенциальной опасности в ходе их проверки не выявлено.

Были и курьёзные ситуации. Так жильцы многоквартирного дома просили вытащить забравшегося в воздуховод котенка. Спасатели открыли одну из заслонок воздуховода, и котенок выбрался оттуда самостоятельно.

Также в прошедшие выходные в одной из липецких больниц спасатели снимали кольцо с опухшего пальца пациентки.