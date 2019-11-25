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В Липецке котенок забрался в воздуховод
Липецкие спасатели на минувшей неделе больше 50 раз выезжали на помощь липчанам
Трое оказавшихся взаперти пожилых липчан нуждались в медицинской помощи, их спасатели передали бригадам скорой помощи. К сожалению, за двумя вскрытыми в присутствии сотрудников полиции дверями квартир обнаружены умершие жильцы.
Пять сигналов поступило об угрозе взрыва и обнаружении подозрительных предметов. Потенциальной опасности в ходе их проверки не выявлено.
Были и курьёзные ситуации. Так жильцы многоквартирного дома просили вытащить забравшегося в воздуховод котенка. Спасатели открыли одну из заслонок воздуховода, и котенок выбрался оттуда самостоятельно.
Также в прошедшие выходные в одной из липецких больниц спасатели снимали кольцо с опухшего пальца пациентки.
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