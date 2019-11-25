Происшествия

49 минут назад

В храм при липецкой исправительной колонии привезли мощи Патриарха Тихона

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#УФСИН #
В храм при липецкой исправительной колонии привезли мощи Патриарха Тихона

Осужденные, отбывающие наказание в колонии №2 общего режима, поклонились мощам святого

В рамках взаимодействия УФСИН России по Липецкой области и Русской Православной Церковью в исправительную колонию №2 города Липецка привезена частица мощей Святого исповедника Тихона, Патриарха Московского. У осуждённых была возможность поклониться мощам Святого. 

Священнослужители, окормляющие исправительные учреждения Липецкой области, регулярно проводят богослужения и различные беседы с осужденными, что положительно влияет на их поведение, сообщили в пресс-службу УФСИН России по Липецкой обаласти. 
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#УФСИН #

Комментарии (7)

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Сомневающийся

1 минуту назад
Сельдерей не растет на Елецком., за собой следи, слабозадый, да очко своё залечивай, а то тебя на елецком постоянно любят, чмошник.
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Цирус Розенфельд

2 минуты назад
Я, перед законом все равны. Но есть ровнее. Так и с кумирами. Иисус одно говорил, а его последыши цедую систему разработали. Но все по закону.
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Сельдерей не растет на Елецком.

5 минут назад
Сомневающийся,все правильно,как будто не наказание отбывают,а на курорте сидят за наши налоги. Позорище. А ты смотри у меня, и даже не сомневайся,я про тебя не забыл и слежу за тобой!
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Сомневающийся

15 минут назад
Поцелуют чьи-то мослы и перестанут грабить , воровать и убивать. Может быть их сажать не надо было: просто поцеловали бы мослы и пошли домой.
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4

27 минут назад
То частице трупа поклоняются, то поясу. Вам хер быка положат и будете стоять целовать .
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Я

30 минут назад
А что там с заповедью про сотворение кумира?
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Любознательный

31 минуту назад
Всегда интересовало, существуют ли какие-то канонические схемы по разделению мощей на частицы, типа как в мясных рядах, или это делается произвольно, на глазок?
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