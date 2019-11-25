В храм при липецкой исправительной колонии привезли мощи Патриарха Тихона

Осужденные, отбывающие наказание в колонии №2 общего режима, поклонились мощам святого

В рамках взаимодействия УФСИН России по Липецкой области и Русской Православной Церковью в исправительную колонию №2 города Липецка привезена частица мощей Святого исповедника Тихона, Патриарха Московского. У осуждённых была возможность поклониться мощам Святого.



Священнослужители, окормляющие исправительные учреждения Липецкой области, регулярно проводят богослужения и различные беседы с осужденными, что положительно влияет на их поведение, сообщили в пресс-службу УФСИН России по Липецкой обаласти.

