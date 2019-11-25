Происшествия
54 минуты назад
Полицейские спасли пропавшую в Липецкой области женщину
Они обнаружили потерявшуюся 70-летнюю пенисонерку лежащей на земле
В дежурную часть полиции обратилась гражданка, которая сообщила, что накануне 70-летняя мать ушла из дома и до сих пор не вернулась. Выяснилось также, что потерявшаяся страдает потерей памяти и является инвалидом II группы.
Незамедлительно были организованы поисковые мероприятия, в которых приняли участие полицейские, местные жители и волонтеры.
Спустя почти сутки капитан полиции Владимир Дегтерев вместе со слушателем Воронежского института МВД России Алексеем Логиновым в лесополосе в нескольких километрах от дома заявительницы обнаружил женщину, которая лежала на земле. Она не могла двигаться и говорить. Оперуполномоченный вызвал бригаду скорой помощи и передал пострадавшую медикам, которые доставили ее в больницу. По мнению врачей, еще час-полтора и женщина могла погибнуть от переохлаждения.
Следует отметить, что ранее эту территорию уже обследовали местные жители, но сотрудник полиции вместе со слушателем Воронежского института МВД России, который проходит практику в райотделе внутренних дел, решили повторно обойти труднодоступную местность, сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Незамедлительно были организованы поисковые мероприятия, в которых приняли участие полицейские, местные жители и волонтеры.
Спустя почти сутки капитан полиции Владимир Дегтерев вместе со слушателем Воронежского института МВД России Алексеем Логиновым в лесополосе в нескольких километрах от дома заявительницы обнаружил женщину, которая лежала на земле. Она не могла двигаться и говорить. Оперуполномоченный вызвал бригаду скорой помощи и передал пострадавшую медикам, которые доставили ее в больницу. По мнению врачей, еще час-полтора и женщина могла погибнуть от переохлаждения.
Следует отметить, что ранее эту территорию уже обследовали местные жители, но сотрудник полиции вместе со слушателем Воронежского института МВД России, который проходит практику в райотделе внутренних дел, решили повторно обойти труднодоступную местность, сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
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