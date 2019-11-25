«ЭкоПром-Липецк» проводит конкурс детских рисунков

Авторов лучших работ ждут подарки, их шедевры увидит весь город. Самые удачные рисунки будут размещены в ежегодном календаре компании.

Тема конкурса - ежедневный вклад регоператора в экологическую и санитарную безопасность региона. 500 тонн отходов ежедневно проходят длинный путь от бака до завода вторичной переработки или полигона. Каждый день на борьбу с мусором выходит 120 единиц транспорта и 600 сотрудников. Сбор, вывоз, последующая сортировка и безопасная утилизация отходов - это все «ЭкоПром-Липецк» делает с заботой об экологии и окружающей среде.



Возраст участников от 5 до 14 лет.

Работы принимаются до 4 декабря 2019 года.

Победителей определит комиссия.





Работы принимают в офисах регоператора:

г. Липецк, ул. У.Громовой, 6 тел. +7(4742) 56-90-50

г. Задонск, ул. Советская, д.15 тел. +7(47471) 2-10-15

с. Хлевное, ул. Ленинская, д.8а тел. +7(47477) 2-13-17



Также рисунок можно подать в электронном виде - загрузить фото или скан рисунка в альбом https://vk.com/album-173769889_258256995 .



Более подробно об условиях проведения конкурса в Положении о конкурсе по ссылке - https://ecolipetsk.ru/upload/iblock/bac/bac3f5b3433d56152c9f8dfb5b9612a0.pdf

АО ЭкоПром-Липецк



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