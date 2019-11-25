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Почти каждый десятый россиянин намерен остаться чайлдфри

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Почти каждый десятый россиянин намерен остаться чайлдфри

Исследование проводилось среди женщин младше 45 лет и мужчин младше 55 лет

Более четверти россиян (27%) планирует иметь одного ребенка, более половины граждан репродуктивного возраста (55%) собираются иметь двух и более детей, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

9% опрошенных заявили, что хотели бы остаться бездетными. 7% участников опроса затруднились ответить сколько детей они планируют родить.

По данным "Левада-центра", мужчины чаще, чем женщины, указывают на то, что при наличии всех необходимых условий хотели бы иметь пять и более детей - 11% против 7% соответственно.

Опрос прошёл среди 1616 человек 24-30 октября 2019 года. Среди опрашиваемых были жители городов и посёлков в возрасте от 18 лет, в исследовании были задействованы 137 населённых пункта в 50 субъектах России.
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