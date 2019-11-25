Происшествия

20 минут назад

Многодетная мать осуждена в Липецке за прописку иностранца в своей квартире

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#уголовное дело
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Многодетная мать осуждена в Липецке за прописку иностранца в своей квартире

Мировым судьей судебного участка № 17 Советского судебного района Липецка вынесен приговор в отношении 34-летней матери троих малолетних детей, признанной виновной в фиктивной регистрации иностранного гражданина по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации (ст.322.2 УК РФ).

Женщина была признана виновной и приговорена к штрафу в размере 10 тыс. руб. за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации.

Как установлено материалами уголовного дела, подсудимая, являясь собственником жилого помещения в г. Липецке, из личной заинтересованности, не имея намерения фактически предоставлять жилое помещение для проживания, 29 июля 2019 года совместно с гражданином Республики Таджикистан оформила фиктивный договор безвозмездного пользования жилым помещением и зарегистрировала иностранца по месту своего жительства.

На основании предоставленных документов иностранец был зарегистрирован в квартире подсудимой, однако туда не вселялся.

Тем самым, подсудимая лишила миграционную службу возможности осуществлять контроль за соблюдением указанным лицом правил миграционного учета и передвижения по территории Российской Федерации.
Подсудимая полностью признала свою вину.

Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновную к наказанию в виде 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком -1 год, сообщает прокуратура Липецкой области.

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#уголовное дело
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