Многодетная мать осуждена в Липецке за прописку иностранца в своей квартире

Мировым судьей судебного участка № 17 Советского судебного района Липецка вынесен приговор в отношении 34-летней матери троих малолетних детей, признанной виновной в фиктивной регистрации иностранного гражданина по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации (ст.322.2 УК РФ).

Женщина была признана виновной и приговорена к штрафу в размере 10 тыс. руб. за фиктивную постановку на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации.



Как установлено материалами уголовного дела, подсудимая, являясь собственником жилого помещения в г. Липецке, из личной заинтересованности, не имея намерения фактически предоставлять жилое помещение для проживания, 29 июля 2019 года совместно с гражданином Республики Таджикистан оформила фиктивный договор безвозмездного пользования жилым помещением и зарегистрировала иностранца по месту своего жительства.



На основании предоставленных документов иностранец был зарегистрирован в квартире подсудимой, однако туда не вселялся.



Тем самым, подсудимая лишила миграционную службу возможности осуществлять контроль за соблюдением указанным лицом правил миграционного учета и передвижения по территории Российской Федерации.

Подсудимая полностью признала свою вину.



Учитывая обстоятельства дела, мнение государственного обвинителя, суд приговорил виновную к наказанию в виде 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком -1 год, сообщает прокуратура Липецкой области.



