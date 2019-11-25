Сегодня ночью в Липецке пройдет сухая уборка улиц

Уборка с применение воды из-за мороза невозможна. Липчан просят отнестись к этому с пониманием.

Фото пресс-службы администрации

Липецкой области

Как сообщают в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, сегодня ночью специализированная техника «Бродвей-Сеньор», «Бродвей-Васса» и вакуумная комбинированная дорожная машина будут убирать улицы центра Правобережного и центра Советского районов, а также Октябрьский район (в границах ул. Катукова, площади и проспекта Победы), Левобережье (в районе НЛМК).В связи с установившимися отрицательными температурами, работы будут проводиться без увлажнения. По словам специалистов, это позволит исключить вероятность возникновения ДТП из-за образовавшегося на проезжей части льда. Жителей призывают с пониманием отнестись к ситуации, а водителей – быть внимательнее при проезде указанных участков во время уборки, сообщили в администрации Липецка.