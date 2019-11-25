Общество

32 минуты назад

Сегодня ночью в Липецке пройдет сухая уборка улиц

4 419
#уборка
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Сегодня ночью в Липецке пройдет сухая уборка улиц

Уборка с применение воды из-за мороза невозможна. Липчан просят отнестись к этому с пониманием.

Как сообщают в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, сегодня ночью специализированная техника «Бродвей-Сеньор», «Бродвей-Васса» и вакуумная комбинированная дорожная машина будут убирать улицы центра Правобережного и центра Советского районов, а также Октябрьский район (в границах ул. Катукова, площади и проспекта Победы), Левобережье (в районе НЛМК).

В связи с установившимися отрицательными температурами, работы будут проводиться без увлажнения. По словам специалистов, это позволит исключить вероятность возникновения ДТП из-за образовавшегося на проезжей части льда. Жителей призывают с пониманием отнестись к ситуации, а водителей – быть внимательнее при проезде указанных участков во время уборки, сообщили в администрации Липецка.

Фото пресс-службы администрации Липецкой области

4 419
#уборка
1

Комментарии (4)

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007

9 минут назад
да неужели?!! все дороги покрыты пылью и грязью лучше убирайте у Москвы учитесь
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Юрок Алтушок.

23 минуты назад
Давно что то гавном в липецке не приванивало, ну давайте хоть пыль поднимем
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Гость как гость

23 минуты назад
Зегеля, вот чудак! тут вопрос о пыльной уборки идет. Ночью нет никого
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Зегеля

27 минут назад
А что, днем их убрать нельзя? Почему надо ночью людям спать не давать?
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