Сын выстрелил дробью в мать

Мужчина собирался на охоту и проверял ружье, забыв, что в стволе патрон.

Грязинский городской суд постановил компенсировать моральный вред, который житель Липецка нанес своей матери. Сын должен будет выплатить маме 20 000 рублей. Причиной иска стали события лета 2016 года и последствия несчастного случая.



В августе 2016 года мужчина приехал из Липецка погостить у своей 72-летней матери в Грязях. Липчанин собирался на охоту. Утром 13 августа охотник стал проверять ружье. Забыв, что в оружии находится патрон, он произвел выстрел. Дробь угодила в мать охотника. У женщины нашли множественные входные раны в области обеих бедер, голеней, кистей с кровоподтеками, в раневых каналах обнаружили дробь. Женщина тогда привлекать сына к ответственности не пожелала.



С течением времени здоровье пенсионерки ухудшилось. Часть дроби осталась в ее теле, она испытывает боль и до сих пор продолжает лечение. После несчастного случая женщине пришлось ампутировать часть стопы. Из-за травмы она утратила многие жизненные навыки, не имеет возможности самостоятельно без посторонней помощи обслужить себя, нуждается в посторонней помощи и уходе. Из-за случившегося и своего состояния здоровья постоянно находится в подавленном эмоциональном состоянии. Пенсионерка вынуждена покупать лекарства, на которые ей не хватает денег. Женщина оценила причиненный ей сыном моральный вред в 300 000 рублей.



Оценив доводы сторон и заключения медицинской экспертизы, суд пришел к выводу, что ампутация часть стопы — результат заболевания сахарным диабетом, а не несчастного случая. При определении размера компенсации морального вреда суд учитывает степень вины сына, причинившего легкий вред здоровью матери по неосторожности, его материальное положение, неудовлетворительное состояние здоровья. Суд с учетом требований разумности и справедливости взыскал с неосторожного охотника 20 000 рублей.