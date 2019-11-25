Происшествия

сегодня, 14:36

Сын выстрелил дробью в мать

4 1619
#несчастный случай
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Сын выстрелил дробью в мать

Мужчина собирался на охоту и проверял ружье, забыв, что в стволе патрон.

Грязинский городской суд постановил компенсировать моральный вред, который житель Липецка нанес своей матери. Сын должен будет выплатить маме 20 000 рублей. Причиной иска стали события лета 2016 года и последствия несчастного случая.

В августе 2016 года мужчина приехал из Липецка погостить у своей 72-летней матери в Грязях. Липчанин собирался на охоту. Утром 13 августа охотник стал проверять ружье. Забыв, что в оружии находится патрон, он произвел выстрел. Дробь угодила в мать охотника. У женщины нашли множественные входные раны в области обеих бедер, голеней, кистей с кровоподтеками, в раневых каналах обнаружили дробь. Женщина тогда привлекать сына к ответственности не пожелала.

С течением времени здоровье пенсионерки ухудшилось. Часть дроби осталась в ее теле, она испытывает боль и до сих пор продолжает лечение. После несчастного случая женщине пришлось ампутировать часть стопы. Из-за травмы она утратила многие жизненные навыки, не имеет возможности самостоятельно без посторонней помощи обслужить себя, нуждается в посторонней помощи и уходе. Из-за случившегося и своего состояния здоровья постоянно находится в подавленном эмоциональном состоянии. Пенсионерка вынуждена покупать лекарства, на которые ей не хватает денег. Женщина оценила причиненный ей сыном моральный вред в 300 000 рублей.

Оценив доводы сторон и заключения медицинской экспертизы, суд пришел к выводу, что ампутация часть стопы — результат заболевания сахарным диабетом, а не несчастного случая. При определении размера компенсации морального вреда суд учитывает степень вины сына, причинившего легкий вред здоровью матери по неосторожности, его материальное положение, неудовлетворительное состояние здоровья. Суд с учетом требований разумности и справедливости взыскал с неосторожного охотника 20 000 рублей.
4 1619
#несчастный случай
1

Комментарии (4)

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Ленин

55 минут назад
Бог Даёт такого Царя,которого заслуживает!
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сёрфер

сегодня, 15:01
что за бред проверял ружО и не проверил патронник)))
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хахаха

сегодня, 14:47
в области обеих бедер
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сын

сегодня, 14:46
Дерьмо.
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