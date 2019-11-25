Происшествия

52 минуты назад

Муж на час утащил копилку-кошку с 20 тысячами рублей у одинокой липчанки

8 708
#кража
1
Муж на час утащил копилку-кошку с 20 тысячами рублей у одинокой липчанки
Кражу копилки с накоплениями 61-летней женщины раскрыли в Липецке полицейские. По подозрению в краже задержан 38-летний горожанин.

- Пенсионерка часто приглашала подозревамого для работ по дому, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - На днях она снова позвала помощника к себе домой.

После того, как работа была сделана хозяйка позвала "мужа на час" за стол. Они распили чекушку водки и женщина уснула, а открыв глаза обнаружила, что пропала ее копилка в виде кошки, в которой находились 20 000 рублей.

Мужчину быстро задержали. Окзалось, что все деньги он уже потратил: от богатств пенсионерки остались только 25 десятирублевых монет.

- Возбуждено дело по ч 2. ст 158 (Кража), - сообщили в областном управлении МВД. - Расследование ведет отдел полиции №4. 
8 708
#кража
1

Комментарии (8)

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Валя

18 минут назад
Полизал бы еще с десяток раз ,тетенька его и простила бы
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Der Mann

19 минут назад
В квадре наверное работал на постоянке — там все такие
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....

19 минут назад
вес монеты 10 руб - 8,2 гр. получается, кошка с 2000 монет по 10 руб. весит 16 кг... хренасе кошечка.... бедненький, как он не надорвался....
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вопрос

24 минуты назад
кошка где?
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вопрос

26 минут назад
она каждый день пересчитывала и проверяла содержимое?
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ттт

29 минут назад
ну хоть час пожил как человек, теперь на лесоповале будет вспоминать как шиковал ....
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Денис

29 минут назад
Может это была оплата за кунилингус?
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Василий

31 минуту назад
Он бы отработал, зачем так с ним)
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