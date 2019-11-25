Муж на час утащил копилку-кошку с 20 тысячами рублей у одинокой липчанки

Кражу копилки с накоплениями 61-летней женщины раскрыли в Липецке полицейские. По подозрению в краже задержан 38-летний горожанин.



- Пенсионерка часто приглашала подозревамого для работ по дому, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области. - На днях она снова позвала помощника к себе домой.



После того, как работа была сделана хозяйка позвала "мужа на час" за стол. Они распили чекушку водки и женщина уснула, а открыв глаза обнаружила, что пропала ее копилка в виде кошки, в которой находились 20 000 рублей.



Мужчину быстро задержали. Окзалось, что все деньги он уже потратил: от богатств пенсионерки остались только 25 десятирублевых монет.



- Возбуждено дело по ч 2. ст 158 (Кража), - сообщили в областном управлении МВД. - Расследование ведет отдел полиции №4.