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сегодня, 13:33
Семье мальчика, спасавшего детей в хабаровском лагере, вручили орден
Школьник помогал спасать детей на пожаре в лагере "Холдоми" и позже скончался от ожогов
Глава управления воспитательной работы Следственного комитета РФ Сергей Петров вручил орден Мужества родителям награжденного посмертно Алексея Мартыненко, пытавшегося спасти детей при пожаре на территории горнолыжного комплекса "Холдоми" в Хабаровском крае. Об этом сообщает ТАСС.
"Сегодня в Хабаровске награду родителям юного героя по поручению председателя СК РФ вручил руководитель управления воспитательной работы Следственного комитета РФ Сергей Петров. Участники торжественного собрания почтили минутой молчания память юного героя, который отдал свою жизнь, спасая других", - сообщили в СК РФ.
Указом президента РФ Владимира Путина мальчик был посмертно награжден за смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях.
"Сегодня в Хабаровске награду родителям юного героя по поручению председателя СК РФ вручил руководитель управления воспитательной работы Следственного комитета РФ Сергей Петров. Участники торжественного собрания почтили минутой молчания память юного героя, который отдал свою жизнь, спасая других", - сообщили в СК РФ.
Указом президента РФ Владимира Путина мальчик был посмертно награжден за смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях.