В России

сегодня, 13:29

В Москве репетитор избивал ученицу

180
В Москве репетитор избивал ученицу

Преступник получил 4 года условно

Молодого репетитора музыки Мгера Махсудяна, который неоднократно избивал несовершеннолетнюю девочку во время урока игры на пианино, приговорили к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в течение трех лет - сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт прокуратуры города.

Его также обязали выплатить семье девочки 100 тысяч рублей в качестве компенсации нанесенного ущерба и запретили мужчине заниматься преподавательской деятельностью в течение двух лет.

Родители девочки приняли решение установить видеонаблюдение в комнате, где Махсудян занимался с девочкой, после того, как их дочь начала жаловаться на репетитора. таким образом жалобы девочки подтвердились: на видео видно, как Махсудян пинает ребенка за ошибки, бьет по рукам и лицу. При этом кричит на нее, говорит, как она ему надоела и требует, чтобы девочка смотрела только на него, когда он с ней разговаривает. Помимо этого учитель угрожает ребенку пришить ее плечи к ушам.

Махсудян объяснил свое поведение на записи нервами перед подготовкой к собственным экзаменам.
180

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Семье мальчика, спасавшего детей в хабаровском лагере, вручили орден
Семье мальчика, спасавшего детей в хабаровском лагере, вручили орден

сегодня, 13:33

В России
В Воронежской области погибли два рыбака
В Воронежской области погибли два рыбака

сегодня, 13:23

В России
Гражданство России стали давать в полтора раза чаще
Гражданство России стали давать в полтора раза чаще

сегодня, 08:17

В России
Власти снизят процент по кредитам для малого и среднего бизнеса
Власти снизят процент по кредитам для малого и среднего бизнеса

сегодня, 08:15

В России
Собчак и Виторган снова вместе
1
Собчак и Виторган снова вместе

вчера, 21:58

В России
Азовское море отошло от берега на 100 метров
Азовское море отошло от берега на 100 метров

вчера, 14:15

В России