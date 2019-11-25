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сегодня, 13:29
В Москве репетитор избивал ученицу
Преступник получил 4 года условно
Молодого репетитора музыки Мгера Махсудяна, который неоднократно избивал несовершеннолетнюю девочку во время урока игры на пианино, приговорили к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в течение трех лет - сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт прокуратуры города.
Его также обязали выплатить семье девочки 100 тысяч рублей в качестве компенсации нанесенного ущерба и запретили мужчине заниматься преподавательской деятельностью в течение двух лет.
Родители девочки приняли решение установить видеонаблюдение в комнате, где Махсудян занимался с девочкой, после того, как их дочь начала жаловаться на репетитора. таким образом жалобы девочки подтвердились: на видео видно, как Махсудян пинает ребенка за ошибки, бьет по рукам и лицу. При этом кричит на нее, говорит, как она ему надоела и требует, чтобы девочка смотрела только на него, когда он с ней разговаривает. Помимо этого учитель угрожает ребенку пришить ее плечи к ушам.
Махсудян объяснил свое поведение на записи нервами перед подготовкой к собственным экзаменам.
Его также обязали выплатить семье девочки 100 тысяч рублей в качестве компенсации нанесенного ущерба и запретили мужчине заниматься преподавательской деятельностью в течение двух лет.
Родители девочки приняли решение установить видеонаблюдение в комнате, где Махсудян занимался с девочкой, после того, как их дочь начала жаловаться на репетитора. таким образом жалобы девочки подтвердились: на видео видно, как Махсудян пинает ребенка за ошибки, бьет по рукам и лицу. При этом кричит на нее, говорит, как она ему надоела и требует, чтобы девочка смотрела только на него, когда он с ней разговаривает. Помимо этого учитель угрожает ребенку пришить ее плечи к ушам.
Махсудян объяснил свое поведение на записи нервами перед подготовкой к собственным экзаменам.