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В Воронежской области погибли два рыбака
Они провалились под лед
За прошедшие выходные жертвами тонкого льда в Воронежской области пять человек. Спасателям удалось вытащить из-подо льда живыми троих, ещё двое погибли, сообщает КП со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по региону.
В воскресенье, 24 ноября, на пруду «Морозов» села Солонцы Воробьевского района водолазы вытащили из-под льда тело 32-летнего мужчины. А около шести утра в понедельник, 25 ноября, ЧП случилось на Тарасовском пруду в Панинском районе. Там провалились под лед двое мужчин, один из них погиб.
Чудом спасли мужчин 28 и 48 лет на пруду в селе Каширское. Ситуация та же – лед их не выдержал и проломился. К счастью, быстро приехал сотрудники местной пожарно-спасательной части № 41. Обвязавшись веревкой, начальник группы Андрей Галкин прополз 30 метров по льду до полыньи и ухватил первого утопающего за куртку, после чего пожарные вытянули их на берег. Таким же образом вытащили второго. На пожарной машине их доставили в районную больницу - оба получили сильное переохлаждение.
В воскресенье, 24 ноября, на пруду «Морозов» села Солонцы Воробьевского района водолазы вытащили из-под льда тело 32-летнего мужчины. А около шести утра в понедельник, 25 ноября, ЧП случилось на Тарасовском пруду в Панинском районе. Там провалились под лед двое мужчин, один из них погиб.
Чудом спасли мужчин 28 и 48 лет на пруду в селе Каширское. Ситуация та же – лед их не выдержал и проломился. К счастью, быстро приехал сотрудники местной пожарно-спасательной части № 41. Обвязавшись веревкой, начальник группы Андрей Галкин прополз 30 метров по льду до полыньи и ухватил первого утопающего за куртку, после чего пожарные вытянули их на берег. Таким же образом вытащили второго. На пожарной машине их доставили в районную больницу - оба получили сильное переохлаждение.