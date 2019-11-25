сегодня, 13:25
Самые высокие зарплаты в Липецкой области — у металлургов, газовиков и энергетиков
33 932,3 рубля составила средняя номинальная зарплата в Липецкой области в январе-сентябре. При том, реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, выросла по сравнению с тем же периодом прошлого года на 4,4%.
Самая низкая заработная плата (43-70% от среднеобластной) сложилась у текстильщиков, мебельщиков, обработчиков древесины, кожевников, осуществляющих деятельность гостиниц и предприятий общественного питания, осуществляющих административную деятельность и сопутствующие дополнительные услуги, занятых в производстве одежды, осуществляющих деятельность в области водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений.
Заработная плата работников сельского хозяйства в январе-сентябре составила 99% от средней по области. Среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников образования, а также здравоохранения и социальных услуг составила 78% и 90% соответственно от среднеобластного уровня, сообщает Липецкстат.
Dunno
У чиновников
Леха
)))
Чмосквич