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Самые высокие зарплаты в Липецкой области — у металлургов, газовиков и энергетиков

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#статистика #зарплаты
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Самые высокие зарплаты в Липецкой области — у металлургов, газовиков и энергетиков

33 932,3 рубля составила средняя номинальная зарплата в Липецкой области в январе-сентябре. При том, реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, выросла по сравнению с тем же периодом прошлого года на 4,4%. 

Наиболее высокая зарплата сложилась у металлургов, финансистов и страховщиков, газовиков, энергетиков, производителей табачных изделий, лекарств и медицинских материалов, химических веществ и химических продуктов, в сфере научных исследований и разработок, в государственном управлении и обеспечении военной безопасности, социальном обеспечении, добыче полезных ископаемых, производстве резиновых и пластмассовых изделий. Разрыв между их заработной платой и средней в целом по области достиг в январе-сентябре 1,9-1,1раза. 

Самая низкая заработная плата (43-70% от среднеобластной) сложилась у текстильщиков, мебельщиков, обработчиков древесины, кожевников, осуществляющих деятельность гостиниц и предприятий общественного питания, осуществляющих административную деятельность и сопутствующие дополнительные услуги, занятых в производстве одежды, осуществляющих деятельность в области водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений. 

Заработная плата работников сельского хозяйства в январе-сентябре составила 99% от средней по области. Среднемесячная номинальная начисленная зарплата работников образования, а также здравоохранения и социальных услуг составила 78% и 90% соответственно от среднеобластного уровня, сообщает Липецкстат. 

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#статистика #зарплаты
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Комментарии (5)

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Dunno

12 минут назад
И у меня
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У чиновников

27 минут назад
расходы не соответствуют доходам- металлурги нервно курят в стороне.
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Леха

40 минут назад
Скупая слеза радости скатилась по щеке.
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)))

44 минуты назад
Чмосквич, 50 тыс? Вы с луны упали? У кадровички и бухгалтера уппалений от 70 тыс. У зама 70-80, у начальника за 100 тыс.р среднемесячная. 40-50 у рядового госслужащего при администрации. Чуть ли не каждый месяц различные премии выписывают.
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Чмосквич

56 минут назад
А вот у чиновников и зарплата от 50000 и льготы на услуги ЖКХ и бесплатное лечение и отдых на Западе + служебная машина и квартира. Слуги народа живут намного богаче своего хозяина, народ выживает....
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