Общество

24 минуты назад

Брошенную Audi увезли на штраф-стоянку

253
#автохлам
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Брошенную Audi увезли на штраф-стоянку

Туда же отправились ГАЗ и ПАЗ.

Департамент дорожного хозяйства и благоустройства перевез на штраф-стоянку три разукомплектованные машины, которые обнаружили во дворах Липецка. Автохлам был выявлен ранее в ходе рейдов по соблюдению правил благоустройства, но владельцы транспорта не убрали его в отведенное им время.

На штраф-стоянку отправили разбитую Audi, которая была брошена у дома №121 на улице Первомайской, стоявший у дома №8/2 по улице Филипченко ПАЗ и ГАЗ, доживавший свой век на улице Меркулова, д.10А. Все транспортные средства перемещены на место временного хранения автохлама (ул.Базарная, 3б). Если владельцы машин не заберут свое имущество, то автомобили отправятся на металлолом в доход бюджета Липецка.

Справки можно получить по телефону 23-93-47.
253
#автохлам
1

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