56 минут назад
За проветривание классов во время уроков наказали 8 работников школы Задонска
В рамках надзора за соблюдением прав и законных интересов несовершеннолетних прокуратура выявила нарушения Федерального закона об «Об образовании в Российской Федерации» в деятельности школы № 2 Задонска.
В этой связи в образовательных организациях независимо от их организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, выполняться требования санитарного законодательства.
Так, температура воздуха в зависимости от климатических условий в помещениях образовательного учреждения должна составлять 18 - 24°С при влажности воздуха 40 - 60 %.
Учебные помещения должны проветриваться во время перемен, а рекреационные - во время уроков.
Однако в рамках прокурорской проверки, к проведению которой были привлечены специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области», было установлено, что параметры микроклимата не во всех учебных помещениях школы соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях.
Проветривание классов проводилось непосредственно в ходе уроков.
По результатам проверки в адрес руководителя образовательного учреждения внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, к дисциплинарной ответственности привлечено 8 виновных лиц.
Фото: media.publika.md
наталья
Л-а
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