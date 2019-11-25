Общество

56 минут назад

За проветривание классов во время уроков наказали 8 работников школы Задонска

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#прокуратура
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За проветривание классов во время уроков наказали 8 работников школы Задонска

В рамках надзора за соблюдением прав и законных интересов несовершеннолетних прокуратура выявила нарушения Федерального закона об «Об образовании в Российской Федерации» в деятельности школы № 2 Задонска.

Как сообщили в прокуратуре Липецкой области, согласно закона к компетенции образовательной организации относится создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья детей.

В этой связи в образовательных организациях независимо от их организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, выполняться требования санитарного законодательства.

Так, температура воздуха в зависимости от климатических условий в помещениях образовательного учреждения должна составлять 18 - 24°С при влажности воздуха 40 - 60 %.

Учебные помещения должны проветриваться во время перемен, а рекреационные - во время уроков.

Однако в рамках прокурорской проверки, к проведению которой были привлечены специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области», было установлено, что параметры микроклимата не во всех учебных помещениях школы соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях.

Проветривание классов проводилось непосредственно в ходе уроков. 

По результатам проверки в адрес руководителя образовательного учреждения внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, к дисциплинарной ответственности привлечено 8 виновных лиц.

Фото: media.publika.md

5 722
#прокуратура
2

Комментарии (5)

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наталья

16 минут назад
Прокурорские новости: в нарушение закона о тишине в вечернее время хозяйке трех хомяков внесено представление о недопустимости топанья животными после 11-ти вечера; согласно новым градостроительным регламентам РФ администрации города внесено представление об изменении ширины улиц внутри населенного пункта, три должностных лица привлечено.
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Л-а

24 минуты назад
Очередной и-м. А что если жарко, то надо задыхаться во время уроков? Маразм.
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Сталин-психиатр.

28 минут назад
Такое впечатление, что все с ума посходили.
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Училка

34 минуты назад
Во бред! !!Вовочка переулок а все сидят-нюхают
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Видимость бурной деятельности

37 минут назад
Во,как прокуратура работает.
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