За проветривание классов во время уроков наказали 8 работников школы Задонска

В рамках надзора за соблюдением прав и законных интересов несовершеннолетних прокуратура выявила нарушения Федерального закона об «Об образовании в Российской Федерации» в деятельности школы № 2 Задонска.

Как сообщили в прокуратуре Липецкой области, согласно закона к компетенции образовательной организации относится создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья детей.

В этой связи в образовательных организациях независимо от их организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, выполняться требования санитарного законодательства.

Так, температура воздуха в зависимости от климатических условий в помещениях образовательного учреждения должна составлять 18 - 24°С при влажности воздуха 40 - 60 %.

Учебные помещения должны проветриваться во время перемен, а рекреационные - во время уроков.

Однако в рамках прокурорской проверки, к проведению которой были привлечены специалисты филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области», было установлено, что параметры микроклимата не во всех учебных помещениях школы соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях.

Проветривание классов проводилось непосредственно в ходе уроков.

По результатам проверки в адрес руководителя образовательного учреждения внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, к дисциплинарной ответственности привлечено 8 виновных лиц.

Фото: media.publika.md