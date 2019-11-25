Житель Липецкой области попал под уголовное дела за махинации с субсидиями на строительство жилья

Следственным отделением областного Управления ФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ в отношении жителя области, который путем обмана совершил хищение более 1,4 млн. рублей, предоставленных ему на строительство жилья в сельской местности в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и до 2020 года».

Участниками программы могут быть лица, постоянно проживающие и осуществляющие трудовую деятельность в сельской местности.



Подозреваемый, осознавая, что не соответствует этим условиям, тем не менее, обратился в Управление капитального строительства области с заявлением о выдаче ему свидетельства для получения социальной выплаты на строительство жилья.



При этом он предоставил недостоверные документы, на основании которых ему была выдана субсидия

в размере 1,4 млн рублей.



В настоящее время проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств хищения бюджетных средств в особо крупном размере.



Надзор за соблюдением законности на всех этапах расследования уголовного дела осуществляет прокуратура, сообщает прокуратура Липецкой области.

