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Житель Липецкой области попал под уголовное дела за махинации с субсидиями на строительство жилья
Следственным отделением областного Управления ФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ в отношении жителя области, который путем обмана совершил хищение более 1,4 млн. рублей, предоставленных ему на строительство жилья в сельской местности в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и до 2020 года».
Подозреваемый, осознавая, что не соответствует этим условиям, тем не менее, обратился в Управление капитального строительства области с заявлением о выдаче ему свидетельства для получения социальной выплаты на строительство жилья.
При этом он предоставил недостоверные документы, на основании которых ему была выдана субсидия
в размере 1,4 млн рублей.
В настоящее время проводятся следственные действия по установлению всех обстоятельств хищения бюджетных средств в особо крупном размере.
Надзор за соблюдением законности на всех этапах расследования уголовного дела осуществляет прокуратура, сообщает прокуратура Липецкой области.