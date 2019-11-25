Общество
8 минут назад
Липецкую молодежь соберут в усадьбе
Скорняко-Архангельское примет молодежный форум.
11 декабря состоится ежегодный форум молодёжи Липецкой области. Впервые площадкой форума станет усадьба "Скорняково-Архангельское", сообщает управление молодежной политики. Участников итогового мероприятия этого года ждут мастер-классы, нетворкинг, мотивационная проектная сессия от федеральных модераторов образовательных программ.
В рамках форума обсудят итоги реализации приоритетных направлений государственной молодежной политики в регионе, расскажут об имеющихся возможностях поддержки молодежных инициатив в регионе, наградят лауреатов областного публичного конкурса «Молодежный проект».
В работе форума принимают участие граждане, проживающие на территории Липецкой области, преимущественно в возрасте от 16 до 30 лет. Участниками слета станут представители органов исполнительной и законодательной власти Липецкой области, общественной палаты, представители органов молодежного самоуправления, активисты студенческих объединений, специалисты по работе с молодежью, молодые специалисты- экологи, художники, библиотекари, режиссеры, актеры, дизайнеры, представители рабочих специальностей.
Регистрация на участие в форуме продлится до 3 декабря. Кроме того, для организации слета нужны добровольцы.
В рамках форума обсудят итоги реализации приоритетных направлений государственной молодежной политики в регионе, расскажут об имеющихся возможностях поддержки молодежных инициатив в регионе, наградят лауреатов областного публичного конкурса «Молодежный проект».
В работе форума принимают участие граждане, проживающие на территории Липецкой области, преимущественно в возрасте от 16 до 30 лет. Участниками слета станут представители органов исполнительной и законодательной власти Липецкой области, общественной палаты, представители органов молодежного самоуправления, активисты студенческих объединений, специалисты по работе с молодежью, молодые специалисты- экологи, художники, библиотекари, режиссеры, актеры, дизайнеры, представители рабочих специальностей.
Регистрация на участие в форуме продлится до 3 декабря. Кроме того, для организации слета нужны добровольцы.