Общество

8 минут назад

Липецкую молодежь соберут в усадьбе

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#молодежь #форум
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Липецкую молодежь соберут в усадьбе

Скорняко-Архангельское примет молодежный форум.

11 декабря состоится ежегодный форум молодёжи Липецкой области. Впервые площадкой форума станет усадьба "Скорняково-Архангельское", сообщает управление молодежной политики. Участников итогового мероприятия этого года ждут мастер-классы, нетворкинг, мотивационная проектная сессия от федеральных модераторов образовательных программ.

В рамках форума обсудят итоги реализации приоритетных направлений государственной молодежной политики в регионе, расскажут об имеющихся возможностях поддержки молодежных инициатив в регионе, наградят лауреатов областного публичного конкурса «Молодежный проект».

В работе форума принимают участие граждане, проживающие на территории Липецкой области, преимущественно в возрасте от 16 до 30 лет. Участниками слета станут представители органов исполнительной и законодательной власти Липецкой области, общественной палаты, представители органов молодежного самоуправления, активисты студенческих объединений, специалисты по работе с молодежью, молодые специалисты- экологи, художники, библиотекари, режиссеры, актеры, дизайнеры, представители рабочих специальностей.

Регистрация на участие в форуме продлится до 3 декабря. Кроме того, для организации слета нужны добровольцы.
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#молодежь #форум
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