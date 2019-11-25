Происшествия

22 минуты назад

Два человека погибли в пожарах за минувшие сутки

163
#пожар #МЧС
Два человека погибли в пожарах за минувшие сутки

В одном случае мужчина курил в постели.

Два человека погибли в пожарах за минувшие сутки в Липецкой области.

В первом случае пожар произошел 24 ноября около 8.30 в Данковском районе в селе Еропкино на улице Совхозная, 3. На место выехали два отделения пожарных, лаборатория и добровольная пожарная команда "Березовка" из трех человек. Повреждена внутренняя отделка дома на площади 30 квадратный метров и часть чердака. В результате пожара погибла 83-летняя женщина.

Вечером того же дня в Долгоруковском районе в селе Стешаловка на улице Больничной, 25 загорелась постель в доме. На место выехали два пожарных отделения. На сгоревшей кровати погиб 73-летний мужчина. Предположительно, причиной пожара стать курение в постели. 

img-big-0
img-big-1
img-big-2
img-big-3
img-big-4
img-small-0
img-small-1
img-small-2
img-small-3
img-small-4
163
#пожар #МЧС

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

У липчанина украли деньги в магазине
#кража
1
У липчанина украли деньги в магазине

сегодня, 08:58

Происшествия
Безработная совершила кражу в спортивном магазине
#кража
1
Безработная совершила кражу в спортивном магазине

сегодня, 08:57

Происшествия
Липчанин попросил телефон сделать срочный звонок и сбежал с чужим мобильником
#кража
Липчанин попросил телефон сделать срочный звонок и сбежал с чужим мобильником

сегодня, 08:54

Происшествия
Москвич крадет в липецких магазинах игровые диски
#кража
2
Москвич крадет в липецких магазинах игровые диски

сегодня, 08:52

Происшествия
Ночью в Липецке произошел пожар в многоквартирном доме
#пожар
1
Ночью в Липецке произошел пожар в многоквартирном доме

сегодня, 08:12

Происшествия
В Липецке ночью горела машина
#пожар автомобиль
9
В Липецке ночью горела машина

сегодня, 08:09

Происшествия