В одном случае мужчина курил в постели.



Вечером того же дня в Долгоруковском районе в селе Стешаловка на улице Больничной, 25 загорелась постель в доме. На место выехали два пожарных отделения. На сгоревшей кровати погиб 73-летний мужчина. Предположительно, причиной пожара стать курение в постели.



Два человека погибли в пожарах за минувшие сутки в Липецкой области.В первом случае пожар произошел 24 ноября около 8.30 в Данковском районе в селе Еропкино на улице Совхозная, 3. На место выехали два отделения пожарных, лаборатория и добровольная пожарная команда "Березовка" из трех человек. Повреждена внутренняя отделка дома на площади 30 квадратный метров и часть чердака. В результате пожара погибла 83-летняя женщина.